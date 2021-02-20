Simpsonlar yine bildi! İmamoğlu’na olay gönderme

Beyrut'taki patlamayı ve korona salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle bilinen Simpsonlar, şimdi de felaketi yaşayan Teksas senatörünün umursamaz bir tavırla Meksika'ya tatile gitmesini öngörmekle gündem oldu. Çizgi dizinin 1993'teki bir bölümünde salgınla mücadele eden kentini bırakıp tatile giden belediye başkanını konu aldığı öne sürüldü. Sosyal medyada ise Ekrem İmamoğlu'nun ABD versiyonu yorumları yapıldı.

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

Ekrem İmamoğlu detayı

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin bölgeye giden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kısa bir süre sonra kayak merkezinde görülmesi şaşkınlık yarattı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, ailesiyle kayak yaptığı anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp "Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı" diye yazdı. İmamoğlu, yaz döneminde sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul sular altında kalırken, İmamoğlu tatile çıkmış ve o zaman da tepki görmüştü.

Teksas'ta hayat felç oldu, senatör tatile çıktı

50 yaşındaki Texas senatörü, ülkeyi vuran çifte felakete karşı duyarsız davranmakla suçlanıyor. ABD'nin Teksas eyaletinde dondurucu soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi. Eyalette olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin ardından 20 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Birçok kişinin, evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Su boruları, dondurucu soğuklardan dolayı patlarken, Teksaslılara çeşmeden akan suyu kaynatmadan içmemeleri önerildi. Boruların, battaniye sarılarak sıcak tutulması tavsiyesinde bulunuldu. Teksas'ta yaşanan krize rağmen eyalet senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, Meksika'nın Cancun şehrine tatile gitti.

Simpsonlar 1993'teki bölümüyle benzerlik taşıyor

Sosyal medya kullanıcıları, Ted Cruz skandalının, 1993 yılında yayınlanan Simpson'un 'Marge in Chains' bölümündeki bir olay örgüsüne ürkütücü bir şekilde benzediğine dikkat çekti. Dizinin 1993 tarihli bölümünde, 'Osaka Gribi' adı verilen bir virüs, sakinlerin Japonya'dan meyve sıkacağı sipariş etmesinden sonra Springfield'ın dört bir yanına yayılıyor. Ve Senatör Cruz gibi, Springfield Belediye Başkanı Joe Quimby de şehri terk ediyor.

Bir basın toplantısı sırasında belediye başkanı, salgına yardımcı olmak için tatilini iptal ettiğini iddia ediyor, ancak aslında Bahamalar'da olduğu ortaya çıkıyor. Quimby, takım elbisenin üst kısmını yani gömleğini ve ceketini giymiş, kravatını takmış bir şekilde televizyona çıkarak halka sesleniyor. Ancak altında pantolonu yerine mayosu var ve aslında sahilde.