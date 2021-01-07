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Medya Simpsonlar dizisi hangi kanalda?
Medya

Simpsonlar dizisi hangi kanalda?

Tarihin en uzun soluklu Simpsonlar dizisinin bir diğer özelliği ise yakın geleceğe dair tahminlerde bulunuyor olması gösteriliyor. Son olarak ABD'de kongrenin basılmasıyla ilgili öngörülerin de Simpsonlar dizisinde yer aldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddialar diziyi takip edenlerce sosyal medyadan paylaşıldı. Peki, Simpsonlar dizisi halen yayınlanıyor mu? | Simpsonlar dizisi hangi kanalda? | Simpsonlar dizisi ne zaman başladı?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 12:26:00 - 2021-01-07 12:30:39
Simpsonlar dizisi hangi kanalda?

Gelece dair öngörülerde bulunan ve pek çok konuyu bildiği ileri sürülen Simpsonlar dizisi bir kez daha gündeme geldi. 21 Ocak 2021 tarihinin yer aldığı bir bölümde Homer Simpson'un bir evin çatısında elinde silahla beklediği ortaya çıktı. Bu tarih ise Trump'ın başkanlık görevini Biden'e devredeceği tarih. Bu fotoğraf ise, Twitter'da iç savaş 2021' etiketiyle paylaşıldı. Peki, Simpsonlar dizisi hangi olayları bildi? | Simpsonlar dizisi hangi kanalda?

Simpsonlar dizisi hangi olayları bildi?

11 Eylül saldırısı, koronavirüs salgını, ABD başkanlık seçimi, Beyrut patlaması, FIFA'daki yolsuzluklar gibi pek çok konuda Simpsonlar dizisinin tahminleri gerçek oldu.

Simpsonlar dizisi hangi kanalda?

Simpsonlar dizisi 1989 yılında ekranlara gelmeye başladı. Dizinin 32 sezonu FX kanalında yayınlanıyor. yeni bölümler ABD’den bir hafta sonra Türkiye’de FX kanalından yayınlanıyor.

FX nasıl izlenir?

D Smart 15. kanal, kablolu tv 334. kanal, tivibu 141. kanal ve tv+ 3. kanaldan izleyebilirsiniz. Ayrıca dizinini eski bölümlerini internetten, tv platformlarından bulabilirsiniz.

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