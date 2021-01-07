Gelece dair öngörülerde bulunan ve pek çok konuyu bildiği ileri sürülen Simpsonlar dizisi bir kez daha gündeme geldi. 21 Ocak 2021 tarihinin yer aldığı bir bölümde Homer Simpson'un bir evin çatısında elinde silahla beklediği ortaya çıktı. Bu tarih ise Trump'ın başkanlık görevini Biden'e devredeceği tarih. Bu fotoğraf ise, Twitter'da iç savaş 2021' etiketiyle paylaşıldı. Peki, Simpsonlar dizisi hangi olayları bildi? | Simpsonlar dizisi hangi kanalda?

Simpsonlar dizisi hangi olayları bildi?

11 Eylül saldırısı, koronavirüs salgını, ABD başkanlık seçimi, Beyrut patlaması, FIFA'daki yolsuzluklar gibi pek çok konuda Simpsonlar dizisinin tahminleri gerçek oldu.

Simpsonlar dizisi hangi kanalda?

Simpsonlar dizisi 1989 yılında ekranlara gelmeye başladı. Dizinin 32 sezonu FX kanalında yayınlanıyor. yeni bölümler ABD’den bir hafta sonra Türkiye’de FX kanalından yayınlanıyor.

FX nasıl izlenir?

D Smart 15. kanal, kablolu tv 334. kanal, tivibu 141. kanal ve tv+ 3. kanaldan izleyebilirsiniz. Ayrıca dizinini eski bölümlerini internetten, tv platformlarından bulabilirsiniz.