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Spor Simone Inzgahi: Büyük hayal kırıklığı
Spor

Simone Inzgahi: Büyük hayal kırıklığı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 02:35:00 -
Simone Inzgahi: Büyük hayal kırıklığı

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Manchester City’e karşı kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili 'Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Kaybetmeyi hak etmedik' yorumunda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Inter’i 1-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazandı. Maçın ardından Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, kaybetmeyi hak etmedikleri bir final olduğunu belirterek, “Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Aynı şekilde devam etmeliyiz. Tabii ki pişmanlıklarımız. İstediğimiz bir skor değil ancak Manchester City’i tebrik etmek gerekiyor. Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Kaybetmeyi hak etmedik" şeklinde konuştu.

“Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu”

Desteklerinden dolayı Inter taraftarına teşekkür eden Simone Inzaghi, "Hepsine teker teker teşekkür etmek isterim. Hepsi harika iş çıkarttı bize güzel anlar yaşattılar buraya gelerek. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu. Ancak bu akşam bunu hak eden takım Manchester City oldu. Ben yine de şunu söylemek isterim ki oyuncularımı kimseye değişmek istemem" diye konuştu.

“Guardiola’yı tebrik etmek istiyorum”

Simone Inzaghi, yaşadıkları hayal kırıklığının gelişmelerine etki ettiğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine bir finalde böyle güçlü bir takıma karşı oynamak tabii ki kolay değil. Ancak olacak olan oldu, başaramadık. Başımızı dik tutup, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Manchester City dünya şampiyonu bir takım. Bu akşam da çok iyi maç oynadılar. Guardiola’yı tebrik etmek istiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya yaklaşmış bir teknik direktör. Bu final daha sonraki dönem için önemli bir motivasyon. Bu turnuvaya bağlı olarak sonrası şekillenecek. Geçen sene Liverpool’a karşı oynanan oyunla aynı değil. Geçen yıl şunu fark ettim, son 16 turunun daha ötesine gidebileceğimizi hissetmiştim. O ruhu kazanmak tabii ki deneyimle oluyor. Ancak bu yıl tabii ki bunu yaşamış olmamızın gururu var. Planladığımız maç, oyun buydu. Ancak ilk yarıda belki kendimizi pozisyonlama olarak daha iyi olabilirdik. Ancak bunun da riskleri var. Bu riskleri göze alarak oynadık. Manchester City’e karşı oynamak ve kalecimizin bu kadar çok kurtarış yapması bana gurur veriyor."
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