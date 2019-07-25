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Simon Kjaer geri dönüyor!

Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, eski futbolcusu Simon Kjaer ile anlaşma sağladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:32
Simon Kjaer geri dönüyor!

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, eski göz ağrısı Simon Kjaer ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin transferde hız kesmeye niyeti yok. Yeni sezon öncesinde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, eski futbolcusu Simon Kjaer’le anlaşma sağladı.

Akşam'ın haberine göre; 30 yaşındaki savunma oyuncusu, 2017’de 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla Kulübü’ne transfer olmuştu. 2 yıllık ayrılığın ardından Danimarkalı futbolcu yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyecek. İki kulüp, pazarlıklar sonrası anlaştı.

“Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık”

Sevilla’yla 2021’e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe’ye gelişiyle ilgili maddi detaylara ise henüz ulaşılamadı. Eljif Elmas’ın transferiyle birlikte kasasına yüklü miktarda para koyan Kanarya’nın Kjaer’i, “Mecburi satın alma opsiyonlu kiralık” veya bonservisiyle alması bekleniyor.

Monchi'den itiraf

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe’yle Kjaer için görüşme yaptıklarını kabul etmişti. Kiralama ücreti ve maaş konusunda son detayların konuşulduğu öğrenilmişti. Ancak Eljif satışının ardından Kanarya’nın Danimarkalı futbolcuyu bonservisiyle de satın alabileceği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:32
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  2. Fenerbahçe
  3. Simon Kjaer
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