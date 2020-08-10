Simon Falette takımda kalacak mı?
Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Simon Falette, bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor. Peki Falette takımda kalacak mı? Erol Bulut Falette için ne karar verdi? Fenerbahçe Falette’nin bonservisini alacak mı? İşte detaylar...
Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna kattığı Falette için karar verme aşamasında. Peki Erol Bulut bu transfere onay verdi mi? Bonservisi alındı mı? Falette takımda kalacak mı? İşte merak edilen cevaplar...
Fenerbahçe'de Simon Falette’in bonservisinin alınması bekleniyordu. Ancak Erol Bulut, bu konuda acele edilmemesini istedi.
45 yaşındaki teknik adam, transfer çalışmalarındaki gidişata göre Falette için son kararını verecek.
Gineli stoper ise dört gözle Fenerbahçe’den gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Falette, bu süreçte bireysel olarak çalışıyor.