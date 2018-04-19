THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Simitçiden örnek davranış!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde seyyar tezgahında simitçilik yapan Ahmet Bal (63), Uluslararası Çocuk Festivali için ilçeye gelen Arnavut çocuklara simidin tanesini yanlışlıkla 1 Euro'dan sattı. Arkadaşları ve belediye yetkililerinin de yardımıyla çocukları bulan Bal, aldığı fazla parayı iade etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:30
Simitçiden örnek davranış!

Saray Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Uluslararası Çocuk Festivali düzenleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya ve Malezya'dan çocukları ilçeye davet etti. Yarın başlayacak festival öncesi, bu sabah saatlerinde ilçede geziye çıkan bir grup Arnavut çocuk, Bülent Ecevit Parkı'nda Ahmet Bal'dan 4 simit alıp, kaç para olduğunu sordu. Bal'ın eliyle 4 işareti yapınca çocuklar, 4 Euro verip simitleri aldıktan sonra parktan ayrıldı. Ahmet Bal, bir süre sonra çocuklardan aldığı paranın TL olmadığını fark etti. Bal, arkadaşlarından verilen paranın Euro olduğu öğrendi. Bunun üzerine Bal, aldığı fazla parayı vermek için çocukların bulunması amacıyla arkadaşlarından yardım istedi. Belediye yetkililerinin de devreye girmesiyle çocuklar, Ahmet Bal'ın yanına getirildi. Bal, tercüman aracılığıyla çocuklardan fazla para aldığını belirterek, 3 Euro'larını iade edip, 1 de simit verdi.

''KİM OLURSA OLSUN HAK YEMEMEK LAZIM''

Çocuklardan yanlışlık için özür dileyen 1 çocuk babası Ahmet Bal, "Bana gelip 4 simit aldılar ve kaç para olduğunu söylediler. Ben de elimle 4 işareti yaptım. 4 madeni para verdiler ve gittiler. Ben yabancı paralardan anlamam. Bir süre sonra paranın TL olmadığını fark edince, arkadaşlarıma sordum. Paranın Euro olduğunu ve TL karşılığının 5 lira olduğunu söylediler. Bunun üzerine fazla para aldığımı anladım ve çocukları bulup, paralarını iade ettim. Çocuk hangi milletten olursa olsun, çocuktur. Kim olursa olsun, hak yememek lazım" dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:30
  1. TEKİRDAĞ
  2. SİMİTÇİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polatlı darbe davasında karar açıklandı!
    1. Polatlı darbe davasında karar açıklandı!
    2. Simitçiden örnek davranış!
    3. Tüfenkci'den 'özel' övgü! Kötümser..
    4. AK Parti'de hareketli saatler!
    5. AK Parti formülü açıkladı: Gerekirse...
    6. Milli istasyon ULAK işe başlıyor
    7. Terör örgütünden polis yelekli eylem..
    8. Türkiye'nin erken seçime gitmesinin 4..
    9. Türkiye'de 58 bin 27 kitap yayımlandı.
    10. İTO'nun 2023 beyin kadrosu belli oldu
    11. Sadettin Köpek öldü, Twitter coştu
    12. Oylar nasıl hesaplanacak?
    13. Erdoğan erken seçim kararını nasıl..
    14. Sırtını PYD/YPG'ye dayayan Yüksekdağ..
    15. MÜSİAD'dan ticaret diplomasisi atağı
    16. NASA'dan yeni keşif uydusu
    17. Baklava çalan hapis yattı, cuntacılar..
    18. AK Parti'den kongre açıklaması
    19. TL üzerinde oyun oynanıyor!
    20. Adana'da 'gaybubet evi'nde, FETÖ..
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği