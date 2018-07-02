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Simit yiyerek kilo verilir mi?

Yaz aylarının da gelmesiyle, kilolarından şikayetçi birçok kişi, diyet arayışlarına girer. Bu diyetlerden birisi de simit diyetidir.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:59
Simit yiyerek kilo verilir mi?

Bu diyette sabah kahvaltıları sürekli aynı düzende seyreder. Ama diyetin en güzel yanlarından biri et, tavuk gibi besinleri gönül rahatlığı ile tüketebiliyor olmanızdır.

Simit diyeti ile siz de zayıflayabilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki, diyet için kesinlikle profesyonel bir yardıma başvurulmalı, doktor gözetiminde diyet yapılmalıdır.

Yapılan simit diyetiyle kişiler sağlıklı bir biçimde zayıflayabilirler. Bu diyetin içinde simitin yanında tavuk eti, kırmızı et gibi proteinler de yer alır.

Toplamda sadece 7 gün olarak uygulanacak olan diyet ile yaklaşık 3 kg verilmesi mümkünken bu durumun kişinin metabolizması ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.

Diyetinizi 7 gün uyguladınız ve istediğiniz şekilde kilo verdiniz, diyeti daha fazla kilo verme amaçlı uzatmamalısınız. Bir süre ara verdikten sonra aynı programı uygulayabilirsiniz. Diyet programında yer alan 1 simitin yaklaşık olarak 300 kcal civarında olduğu bilinmektedir.

Bu da toplamda 4 dilim ekmek demektir. Diyeti kolayca evinizde, işyerinizde uygulayabilirsiniz. Örnek bir diyet programı aşağıdaki gibidir.

1.GÜN

SABAH:

1 tane sokak simidinin yarısı, şekersiz çay veya kahve.

ÖĞLE: 

1 tane sokak simidi, 1 kase yağsız mevsim salatası.

AKŞAM: 

Yarım tavuk, bir kase yağsız mevsim salatası.

2.GÜN

SABAH:

1 tane sokak simidinin yarısı, şekersiz çay veya kahve.

ÖĞLE:

1 tane sokak simidi, 1 kase yağsız mevsim salatası.

AKŞAM:

Yarım tavuk, bir kase yağsız mevsim salatası.

3.GÜN

SABAH:

1 tane sokak simidinin yarısı, şekersiz çay veya kahve.

ÖĞLE:

1 tane sokak simidi, 1 kase yağsız mevsim salatası.

AKŞAM:

10 tane köfte (yapılışı sırasında içerisine ekmek konmayacak.)

4.GÜN

SABAH:

1 tane sokak simidinin yarısı, şekersiz çay veya kahve.

ÖĞLE:

1 tane sokak simidi, 1 kase yağsız mevsim salatası.

AKŞAM:

10 tane köfte (yapılışı sırasında içerisine ekmek konmayacak.)

5.GÜN

SABAH:

1 tane sokak simidinin yarısı, şekersiz çay veya kahve.

ÖĞLE:

1 tam simit, 1 tane küçük ayran.

AKŞAM:

8 adet pirzola, 1 kase yağsız salata.

6.GÜN

SABAH:

1 tane sokak simidinin yarısı, şekersiz çay veya kahve.

ÖĞLE:

1 tam simit, 1 tane küçük ayran.

AKŞAM:

8 adet pirzola, 1 kase yağsız salata.

7.GÜN

SABAH:

1 tane sokak simidinin yarısı, şekersiz çay veya kahve.

ÖĞLE:

1 tabak domatesli makarna ( içerisine sadece 1 tatlı kaşığı zeytinyağı konacak.)

AKŞAM:

3 adet biftek ve 1 kase yağsız mevsim salatası.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:59
  1. sağlık
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