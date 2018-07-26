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Simidin tadını susam kaçırdı

Susamın kilogram fiyatının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 76,4 artarak 12 liraya çıkmasının, susamlı simit üretimini durma noktasına getirdiği ileri sürüldü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:20
Simidin tadını susam kaçırdı

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yalçın, susam fiyatlarının geçen yıla göre arttığına dikkati çekerek, “Susamda dolardaki artıştan daha yüksek bir artış var. Susam şu an 9 lira civarında olsa bizim için normaldi ama bu fiyatlar üreticiyi yoruyor” değerlendirmesinde bulundu. Yalçın, “Şu an 100 gram simit 1,25 liradan satılıyor. Biz simide zam yapma taraftarı değiliz. Bu arada maya ve una da zam geldi. Esnafımız mağdur oluyor, bunun en büyük sebebi de susam. Bu şekilde devam ederse üreticiler Ankara simidi üretmemeyi düşünüyor. Susam kullanılmayan mamuller üretilmeye başlanacak. Yani susamın olmadığı ürünlere ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:20
  1. Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası
  2. Simit
  3. susam

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