Simge Fıstıkoğlu'nun yeni adresi belli oldu
NTV Ana Haber'den ayrılan spiker Simge Fıstıkoğlu, artık hafta sonları Olay TV'de ekranlara çıkacak.
Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrılan Simge Fıstıkoğlu, Olay TV ile anlaştı. Fıstıkoğlu, hafta sonları Olay TV'de ekranlara çıkacak.
Kişisel sosyal medya hesabından programın fragmanını paylaşan Simge Fıstıkoğlu, "Size bir sürprizim var. 19 Aralık cumartesiden itibaren hafta sonları güne birlikte başlayabiliriz. Tanıtım çekimi için "kırmızım sana uğur getirsin" diyen Fidan Şimşek‘e teşekkür ediyorum. beni yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. Yaşasın haftasonu sabahları" ifadelerini kullandı.