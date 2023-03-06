Simge camii tedbiren kapatıldı

Kentin en büyük camisi, depremlerin ardından tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Fakat caminin bahçesindeki şadırvan yıkıldı. Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, şu an sadece ezanın okunduğunu belirterek, “Gerekli çalışmalar detaylı olarak ilgili kurumlar tarafından yapıldıktan sonra burası ibadete elverişli ise açılabilir ancak değilse bu biraz daha ince detay, araştırmaya bağlı” dedi.