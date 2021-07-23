Tüm dünyanın ortak temennisi salgının bir an önce bitmesi. Ülkemizde salgın sebebiyle 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Aşı tedarikiyle birlikte haziran ayında ülkemizde adeta aşı seferberliği başladı. Son günlerde aşılama sayısı düşerken vakalar artmaya başladı. Peki, kaç kişi korona aşısı oldu?

Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’nin yüzde kaçı korona aşısı oldu?

Türkiye’de 14 Ocak 2021’de aşı uygulamaları sağlık çalışanlarıyla başladı. 25 Haziran 2021’de ise aşı randevusu yaşı 18’e indi. Temmuz ayı başında ise 16 yaş ve üstü randevu almaya başladı. Öte yandan sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü için 3.doz aşı imkanı sağlandı.

Şimdiye kadar ülkemizde 64.615.571 doz aşı yapıldı. 2 doz aşı olanların sayısı ise 21.734.438’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımlarda vatandaşları aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, “%63’ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. ZAYIF NOKTAMIZ, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım” dedi.

Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım” ifadelerini kullandı.