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Şimdiye kadar hep reddetmişlerdi... CHP resmen itiraf etti

Terör örgütünün TBMM'deki temsilcisi HDP ile ittifakı reddeden CHP'den itiraf gibi açıklama geldi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinin HDP'yle 'en geniş zeminde' mutlaka ittifak yapacağını söyledi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 08:13
Şimdiye kadar hep reddetmişlerdi... CHP resmen itiraf etti

Türkiye, 2019 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve terör örgütü PKK’nın siyasi kolu Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) ittifak yapacağı açık açık dillendiriliyor. 24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde Kandil’deki terör elebaşlarının ittifak çağrılarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeşil ışık yaktı. CHP’nin desteğiyle Kandil’in vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 

Katil Karasu’nun yolunda

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde HDP’yle yapılan görüşmelere ilk tepki Kandil’deki PKK’nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu’dan geldi. CHP-HDP ittifakının önemli olduğunu dikkat çeken terörist Karasu, CHP dışındaki sol partilere de çağrıda bulundu. Bebek katili Karasu, “HDP projesi aynı zamanda demokratik ittifak geliştirme projesidir” ifadelerini kullandı. Ardından İngiltere’de temasları sırasında yerel seçimlere dair gelen soruları da cevaplandıran genel başkan, HDP’yle ittifak yapılabileceklerini belirtti. “Demokrasiden yana olan bütün partilerle işbirliği yapıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “İyi Parti de olabilir Saadet Partisi de olabilir HDP de olabilir” dedi. 
 

 
Son olarak PKK’nın korkulu rüyası olan SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalarla Kandil'i sevindiren ve adı SİHA Sezgin’e çıkan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yerel seçimlerde HDP’yle ittifakın en geniş zeminde mutlaka olacağını söyledi. Teröristlerin avukatlığına soyunmasıyla gündeme gelen Tanrıkulu, açık bir şekilde HDP’yle görüşmelerin olduğunu itiraf etti. Tanrıkulu, “En geniş zeminde ittifak yapabileceğimiz bir program sunacağız, kurumsal olmasa da HDP’yle mutlaka görüşmeler oluyor” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Güneş

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 08:13
  1. İstanbul
  2. pkk
  3. HDP
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • ayhanayhan11 dk önce
    cia ajanı hdpkk sever chp de vekillik yapar...
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 26 dk önce
    Zaten Sizin Gibi, Hainlere Onlar, Gibi, Teröristlerle İttifak Yapmak Yakışır Şerefsizler.
  • ServetServet38 dk önce
    Biliyoruz biliyoruz ağızlarıyla kuş tutsalarda camiden hiç cikmasalarda ateist oldukları ni vatan halini olduklarını çok iyi biliyoruz yiyin birbirinizi ete para vermeyin
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