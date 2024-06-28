Şimdilerde EURO 24’E damga vuruyor! Fotoğraftaki milli yıldız sizce kim?

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) gösterdiği performansla başta kendini yetiştiren antrenörü olmak üzere tüm Rizelilerin gurur kaynağı oldu.

Rize’de 23 Mayıs 2000 yılında dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, 9 yaşında Rize İl Özel İdarespor’da futbol hayatına başladı.

Üç yıl yedek olarak düzenli bir şekilde süre bulmasının ardından bedelsiz olarak Ankara Keçiörengücü’ne giden Barış, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek 2021-2022 sezonunun başında Galatasaray’a transfer oldu.

Galatasaray formasıyla iki sezon üst üste Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı da buldu.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takım’ın kadrosuna seçilen Barış Alper, millilerin F Grubu son maçında Çekya’yı 2-1 mağlup ettiği maçın oyuncusu seçildi.

Barış Alper Yılmaz, bu başarısıyla Rize’deki ilk antrenörlerini ve Rize halkını gururlandırdı.

Rize İl Özel İdarespor’da oynadığı yıllarda kendisine antrenörlük yapan Ali Saklangıç, Barış Alper Yılmaz’ın çocukluk zamanlarında da çok yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade etti.

Barış Alper Yılmaz’a altyapıda yaklaşık 7 yıl emek verdiklerini ifade eden antrenör Saklangıç, "7 yılda bir sürü anımız var. Çok anılarımız oluyordu. Maçlarda değişik anılar her zaman oluyordu. Beni en çok etkileyen, bir gün denizde yüzüyorduk. Mustafa hocamız vardı. Barış o zaman yüzmeyi bilmiyordu. Mustafa hocamıza sarıldı. Az daha boğuluyorlardı. Biz onu ilk gördüğümüzde yetenekli olduğunu anlamıştık. Küçük çelimsiz ve zayıf olmasına rağmen ileride çok iyi bir oyuncu olacağını biliyorduk. Oyuncu olması için belirli aşamalardan geçmesi gerekiyordu. Çok çalışması gerekiyordu. Küçük yaşlardan itibaren sürekli kendisini oynattık. Devamlı ona süre verdik. Biz elimizden geldiğince ona anlatıyorduk. O da bizi dinleyerek çabalıyordu. Biz ondaki ışığı görmüştük. Küçük yaşlarda bu hedefe ulaşabileceğinden emindim. İstediği yerlere geldi. Daha da iyi olacaktır. Şu anda en verimli çağını yaşıyor ama 1-2 yıl içerisinde daha iyi yerlere gelecektir. Bu Rize’nin gururudur. Bizim oyuncumuz. Kendisine 7 yıl emek verdik. Hüseyin Bektaş diye bir arkadaşımız onu Ankara Demirspor’a götürdü. Fatih hocamız büyük emeği var. Okan hocamız kendisine forma şansı verdi. Milli takım hocaları ona sahip çıktı. Ondaki yeteneği görüp ona şans verenleri mahcup etmedi. Bizi de çok gururlandırıyor. Allah yolunu bahtını açık etsin" ifadelerini kullandı.

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Yeğeninin sınıf arkadaşının yetenekli bir futbolcu olduğunu söylemesi üzerine seçmelere Barış Alper’i aldıklarını ve kendisiyle devam ettiklerini belirten Saklangıç, "Biz onları çocuk yaşta yetiştirmeye başlıyoruz. Onlar daha çocuk olduğu için yeteneğinin farkında olamıyorlar. O da zor bir iş, kolay değil. Bir aşçının yemek pişirmesi gibidir. Biz birine baktığımızda onu anlıyoruz. Hedefimize ulaştık. Milli takımda oynayacak dedik ve oynadı. Bizi de çok mutlu ediyor. Benim yeğenimle beraber aynı okulda okuyorlardı. Yeğenim bana, ’Amca çok yetenekli biri var’ dedi. Ben de seçmelere getirmesini istedim. 2 dakika oynattım onu ve hemen çıkartıp seçilenlerin yanına gönderdim. 7 yıl beraberdik. 7 yıl süresince okul takımında oynattık. Yaş gruplarında oynadı. Yazın da antrenmanlara İkizdere’ye geliyordu. Haftanın 4-5 günü onu burada çalıştırıyorduk. Çocuk da gayret etti. Kendisine inandırdık. Sonunda da başardı. Benimle beraber bütün herkesin çok emeği var. Evde annesinin emeği oldu. Dışarıda arkadaşlarının oldu. İkizdere’den kalkıp antrenmana gelmesi ve babasının ona izin vermesi çok önemli şeyler. Bu kriterlere uyarak istediği yere geldi" şeklinde konuştu.