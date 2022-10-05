Şimdiden yan çizdiler bile! CHP'den Erdoğan'ın başörtüsü teklifine cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ilgili "Eğer samimiysen gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın teklifine CHP'den ilk cevap geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrasında 3 maddelik bir kanun teklifi sunmasına bugün AK Parti grup toplantısında çıktığı kürsüden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

CHP yan çizdi

Erdoğan'ın başörtüsü için yaptığı anayasa çağrısıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın başörtüsüyle ilgili anayasa çağrısına yanaşmayarak şu ifadeleri kullandı;

"Anayasa'yaCHP Genel Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz. Kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Bu meseleyi siyasilerin iki dudağının arasından kurtaracağız."

Özgür Özel: Anayasada değiştirecek halimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Erdoğan'ın tarihi teklifiyle ilgili "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" ifadelerini kullandı.

'Olacağı buydu'

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Özgür Özel'in cevabı soruldu. Erdoğan, "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasak düzenlemeyle istediklerine göre, zaten yasal düzenlemeye gerek yok. Zaten yasal teminat altında. Dürüstten anayasa teminatı altına alalım. Bunun hak ve özgürlükler çerçevesinde samimi şekilde…

Ülkenin tüm kurumlarını alacak şekilde şu anda adalet, anayasa komisyon üyelerini çalıştırıyorum. Teklifimizi Meclis’e getireceğiz. O ne yapacak? Desteklemeyecek" ifadelerini kullandı.

Emin Akbaşoğlu: Kimin takiyyeci olduğunu milletimiz görecek

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da CHP'nin teklifi reddetmesine tepki göstererek, "Kimin samimi kimin ise takiyyeci olduğunu aziz milletimiz bir kez daha görecek" dedi.