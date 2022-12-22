Şimdiden seçim karalamasına başladılar! Kim bu kayıtdışı müttefikler?

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında muhalefetin kayıt dışı müttefiklerine dikkat çekti.

Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Her ne kadar 6'lı Masa'yı oluşturan partiler daha çok seçim gününe endeksli hazırlıklar içinde görünseler de Masa'ya çalışan iç ve dış aktörler kanımca erkenden harekete geçtiler bile!

Bir başka ifadeyle... 6 parti, sandığa giren oyla sandıktan çıkan oyun birebir örtüşmesine odaklanmakta iken kayıtdışı müttefikleri ise sandık öncesine ilişkin faaliyetlere başladıkları izlenimi vermekteler!

6'lı Masa, iktidar bileşenlerini sandık güvenliği bağlamında "şüpheli konuma oturtmayı" düşünürken, psikolojik harekat ve dezenformasyon merkezleri de onlarla koordine biçimde iki yönlü çalışmaktalar. Bu tarz kuruluşlar hem seçmen davranışlarını manipüle etmeye dönük kirli bilgiler yaymakta hem de eş anlı olarak seçim kurullarını büyüteç altına alarak töhmet altında bırakmaya dönük çarpık malzemeler üretmeye çabalamaktalar.

Yani...

Yabancı misyonlar, sivil toplum görünümlü örgütler çeşitli adlar altında seçim huzurunu gölgelemeye dönük kapasite geliştirme ve belirli seçmen kitlesini endişelendirme girişimindeler. Bu amaçla bilhassa yabancı gruplar, malum vakıfları üzerinden seçilmiş internet sitelerini, kronik muhalif aktörleri, karşıt görüşlü ama çok taraflı ve bol çıkarlı kimi basın mensuplarını fonlamaktan çekinmemekteler.

Sosyal medya ajitasyon merkezleri de özellikle Suriyeli sığınmacılar, Alevi yurttaşlar, Kürt kökenli vatandaşlar üzerinde yoğunlaşmaktalar.