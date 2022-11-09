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Ekonomi Şimdiden sattı! Elon Musk’tan şaşırtan karar
Ekonomi

Şimdiden sattı! Elon Musk’tan şaşırtan karar

ABD'li iş adamı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinin 3,95 milyar dolarlık kısmını sattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 12:01:00 -
Şimdiden sattı! Elon Musk’tan şaşırtan karar

ABD'li iş adamı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinin 3,95 milyar dolarlık kısmını sattı.

Dünyanın en zengin insanı Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Tesla hisselerinden 3,95 milyar dolarlık kısmını daha sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan bildirime göre Tesla'nın net değerinin 200 milyar doların altına düşmesinin ardından Musk, cuma ve salı günleri arasında 19,5 milyon hisseyi sattı.

Musk, geçtiğimiz nisan ayında Tesla hisselerinden 8,5 milyar dolar, ağustos ayında da 6,9 milyar dolarlık kısmını satmıştı.

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