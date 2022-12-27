“Şimdiden hazır olun” deyip korku yaydı! 1 trilyon iddiası “yok artık” dedirtti

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Evren Devrim Zelyut, yine en iyi bildiği işi yapıp vatandaşlar arasında panik oluşturmaya çalıştı.

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen Yeniçağ yazarı Zelyut, “1 trilyonluk tsunami, dev enflasyon dalgaları ile üzerimize gelecek” iddiasında bulunduğu köşesinde özetle şu herzeleri yumurtladı:

“2023 bütçe açığı orta vadeli planda dedikleri gibi öyle 660 milyarda kalmayacak 1 trilyon rakamına yaklaşacak.

Ne olur bu işin sonunda derseniz, bu verilenleri kat kat geri alacak enflasyon, yani para miktarının artmasına bağlı olarak fiyatların uçacağı bir döneme gireceğiz.

1 trilyonluk tsunami, dev enflasyon dalgaları ile üzerimize gelecek.

Şimdiden hazır olun…”