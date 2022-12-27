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Medya “Şimdiden hazır olun” deyip korku yaydı! 1 trilyon iddiası “yok artık” dedirtti
Medya

“Şimdiden hazır olun” deyip korku yaydı! 1 trilyon iddiası “yok artık” dedirtti

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Evren Devrim Zelyut, yine en iyi bildiği işi yapıp vatandaşlar arasında panik oluşturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:02:00 -
"Şimdiden hazır olun" deyip korku yaydı! 1 trilyon iddiası "yok artık" dedirtti

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Evren Devrim Zelyut, yine en iyi bildiği işi yapıp vatandaşlar arasında panik oluşturmaya çalıştı.

Kamuoyunda "felaket tellalı" olarak bilinen Yeniçağ yazarı Zelyut, “1 trilyonluk tsunami, dev enflasyon dalgaları ile üzerimize gelecek” iddiasında bulunduğu köşesinde özetle şu herzeleri yumurtladı:

“2023 bütçe açığı orta vadeli planda dedikleri gibi öyle 660 milyarda kalmayacak 1 trilyon rakamına yaklaşacak.

Ne olur bu işin sonunda derseniz, bu verilenleri kat kat geri alacak enflasyon, yani para miktarının artmasına bağlı olarak fiyatların uçacağı bir döneme gireceğiz.

1 trilyonluk tsunami, dev enflasyon dalgaları ile üzerimize gelecek.

Şimdiden hazır olun…”

 

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Yorumlar

a.d

Bunun babası da …(bit yavrusu) idi.....

YILMAZ DURMUŞ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN iktidara geldiği 2002 yılından beri her vakit BATTIK BİTİYORUZ, diye yaygaraları duyuyoruz ancak o günlerden bugünlere Türkiye her alanda kat be kat büyüyor, bütün dünya hayretle takip ediyor. Ancak içimizdeki şerefsizler hala Türkiye'nin kuyusunu kazmak dış mihraklara yem edebilmek için her türlü olumsuzluğu sergilemekten çekinmiyorlar
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