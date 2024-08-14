Şimdi Yunanistan düşünsün! Türkiye'den nükleer adımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti, kuruluşunun hemen sonrasında yapılan 3 Kasım 2002'deki genel seçimden birinci parti olarak çıktı. Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti'nin kurduğu hükümetler, süreçte çok sayıda önemli icraata imza attı.

Türkiye'nin 2053 hedefleri doğrultusunda maden ve enerjide net ihracatçı ülke olma yolunda çalışmalar ve projeler hızla devam ediyor.

Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz keşfetti. Şırnak'ın Gabar Dağı'nda petrol bulundu.Türkiye'nin 1950'lerden beri yapmak istediği nükleer enerjiden elektrik üretimiyle alakalı şu anda da devam eden Akkuyu'daki nükleer santral projemiz Mersin'de. Bu santralin de en kısa zamanda ilk reaktörünü önümüzdeki aylarda devreye almak üzere Türkiye'nin bu 70 yıllık rüyası da gerçeğe dönüşecek.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin devreye girmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

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AKKUYU NGS

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı süren santralin, 3 Nisan 2018'de temeli atılan birinci ünitesinde sona yaklaşıldı.

Akkuyu NGS'de ilk ünite ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat çalışmaları tamamlandı. Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturacak santralin ilk ünitesi için "tam ölçekli devreye alma" çalışmaları ise devam ediyor.

Çeşitli sistem ve bileşenlerin tek tek kontrol edildiği "devreye alma" çalışmaları dört aşamadan oluşuyor.

Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ön devreye alma aşamasında, ünite sistemleri ve bileşenleri tasarımda belirlenen kriterlere ve özelliklere uygunlukları doğrulanarak işletmeye hazır duruma getiriliyor. Böylece ünitenin, reaktörün fiziksel olarak çalıştırılması için hazır olup olmadığı kontrol ediliyor.

2 YENİ NÜKLEER SANTRAL İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ardından, Trakya ve Sinop’ta inşa edilecek yeni nükleer santraller için çalışmalar hızlandı.

Bu kapsamda, Çin başta olmak üzere birçok ülke ile görüşmeler yapılıyor. Yeni projelerin ekonomiye büyük katkı sağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ VİZYONU

Türkiye, nükleer enerji alanında attığı adımlarla dünyada bu teknolojiyi kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alma hedefinde kararlıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kararlılığı şu sözlerle ifade ediyor: “Türkiye’yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen ve kullanabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil etmiş olacağız. Biz nükleer enerji ülkemize kazandırmakta kararlıyız.”

Bu amaç doğrultusunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin ardından, Trakya ve Sinop’ta iki yeni nükleer santral inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye, bu projelerle enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve ekonomik kalkınmayı hedeflemekte.

SİNOP VE TRAKYA’DA YENİ REAKTÖRLER

Sinop ve Trakya’da en az 8 yeni reaktör inşa edilmesi planlanıyor. Bu projeler için anlaşmaların bir an önce sağlanması ve inşaat çalışmalarının başlaması hedefleniyor. Türkiye, bu projelerle enerjide tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.