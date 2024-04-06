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Spor Şimdi tutturmuş ‘ya ertelersin ya da çıkmayız!’ İşte TFF’yi tehdit eden Koç’un 40 gün önceki sözleri
Spor

Şimdi tutturmuş ‘ya ertelersin ya da çıkmayız!’ İşte TFF’yi tehdit eden Koç’un 40 gün önceki sözleri

Yeniakit Publisher
2024-04-06 14:36:00 -

TFF’ye Süper Kupa maçının mayısta oynanması için baskı yapan ve maça çıkmamakla tehdit eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un şubat ayında yaptığı konuşma çelişkili tutumunu gözler önüne serdi.

Başta takım kaptanları, oyuncular ve taraftar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetime Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının tam kadro oynanması için baskı yapıyor. Ortamı germek için elinden geleni yapan Ali Koç ve kurmayları ise inat ederek maçı oynamak istemiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) baskı yapan Ali Koç, maçın ertelenmesi ve yabancı hakemlerle oynanmasını istemiş, aksi takdirde maça çıkmayacaklarını söyleyerek federasyona kendince tehditte bulunmuştu. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı yazılı başvurusunda; “2023 Turkcell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 tarihinde, yabancı hakemlerin yönetiminde oynanmaz ise maça A Takımımız ile çıkmayacağız.” demişti.

40 gün önce ne demişti?

Aynı Ali Koç, 15 Şubat 2024 tarihinde katıldığı canlı yayında, Süper Kupa maçının Nisan’da oynanacağını söylemişti. Koç, “Süper Kupa finalinin seçimlerden sonra, Nisan ayında olacağı KESİN. Biz de ona göre planlama yapacağız.” demişti.

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