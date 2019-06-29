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"Şimdi sırada Wimbledon var"

- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın tekler şampiyonu Lorenzo Sonego: "Umarım, Wimbledon'da da aynı başarıyı gösteririz"

29 Haziran 2019 Cumartesi 21:06
"Şimdi sırada Wimbledon var"


ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'ın tekler şampiyonu İtalyan sporcu Lorenzo Sonego, "Şimdi sırada Wimbledon var. Umarım Wimbledon'da da aynı başarıyı gösteririz." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in kortlarında bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Sırp Miomir Kecmanovic'i 2-1 yenerek şampiyon olan Sonego, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Çimde oynamayı çok sevdiğini belirten İtalyan tenisçi, "Şimdi sırada Wimbledon var. Rakibim Kecmanovic ile çok yakın arkadaşız. Harika bir mücadele sergiledi. Umarım Wimbledon'da da aynı başarıyı gösteririz." ifadelerini kullandı.

Sonego, Antalya'da gerçekleştirilen ve toplam 445 bin 690 avro para ödüllü organizasyonun kalitesinin üst düzey olduğuna dikkati çekerek, "Harika bir kent. Hava, hafta boyunca sıcaktı, herkesi zorladığı gibi beni de etkiledi. Yine de baş ettim. Buradan başta antrenörüm olmak üzere bana destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 21:06
  1. Antalya
  2. Lorenzo Sonego
  3. tenis
  4. Turkish Airlines Antalya Open
  5. Wimbledon

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