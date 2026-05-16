Real Madrid'in yeni Teknik direktörü Mourinho oldu!
Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Jose Mourinho yıllar sonra Real Madrid'e dönüyor.
İspanyol devi, Carlo Ancelotti'den sonra beklentilerin altında kalan Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın yerine Portekizli çalıştırıcıyla anlaştı.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE DUYURULACAK
Marca'nın haberine göre Real Madrid kısa süre içerisinde Jose Mourinho'yu duyuracak.
2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev yapan tecrübeli teknik adam, La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı.
ARDA'NIN YENİ HOCASI OLACAK
Mourinho, milli futbolcumuz Arda Güler'in yeni teknik direktörü olacak.
