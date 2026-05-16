Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Yeni sezon için sinyali verdi

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından Mauro Icardi ile yeni sezon öncesi görüşeceklerini açıkladı. Özbek, Arjantinli yıldız için “Galatasaray’a çok şey kattı” dedi.

Galatasaray’da 26’ncı şampiyonluğun coşkusu, RAMS Park’taki kutlamaların ardından kulüp geleneğiyle devam etti. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, kazanılan kupayı Galatasaraylılar Derneği’ne götürerek camiayla bir araya geldi.

Beşiktaş’taki dernek binasında açıklamalarda bulunan Özbek, gündemin en dikkat çeken başlıklarından biri olan Mauro Icardi hakkında konuştu. Arjantinli yıldızın Galatasaray için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özbek, yeni sezon öncesinde kendisiyle görüşeceklerini söyledi.

Galatasaray 26. şampiyonluğunu 15 Mayıs’ta RAMS Park’ta düzenlenen tören ile kutladı. Törenin ve kutlamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler şampiyonluk kupasını gelenek olarak Galatasaraylılar Derneği’nin Beşiktaş’ta bulunan binasına getirdi. Özbek, burada yaptığı açıklamada, "26. şampiyonluğumuzu kutladık. Icardı ile görüşmemiz var, inşallah görüşeceğiz. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray’a çok şeyler kattı. Dolayısıyla kendisi ile görüşeceğiz" diye konuştu.

"Bekledik gelmediler"

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden kimsenin stada gelmemesi ile ilgili, "Bilmiyorum gelmediler. Bekledik ama gelmediler" yorumunda bulunurken, Lucas Torreira ile ilgili, "Torreira bizim oyuncumuz niye gitsin" sözlerini sarf etti.

Hedef: 27. şampiyonluk

Galatasaray olarak hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Hedefimiz 27. şampiyonluk. Hazırlıklarımıza zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip önce stadımızda kutlayacağız sonra kupayı evimize, cemiyetimize getireceğiz. Bugün de bu yüzden buradayız. Cemiyet bizim her şeyimiz, Galatasaray’ın doğduğu yer. Buradaki kardeşlerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Geleneğin devam ettiğini söyleyen Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sinan Aslan da, "Kupanın cemiyete gelmesi bir gelenek. Başkanımız da bizi onurlandırdı, kupayı yine buraya getirdi. Çok mutluyuz. İnşallah seneye Avrupa’da daha başarılı olup Dursun abi başkanlığını taçlandıracak" diye konuştu.

+90 (553) 313 94 23