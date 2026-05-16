BDDK teker teker açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok borçlanan illeri
BDDK’nın 2026 yılı ilk çeyrek verileri, Türkiye’deki toplam kredi hacminin 25,58 trilyon liraya yükselerek rekor kırdığını ortaya koydu. Toplam borç miktarında İstanbul 8,6 trilyon lira ile başı çekse de, kişi başına düşen kredi yükünde Ankara 577 bin TL ile İstanbul’u sollayarak zirveye yerleşti. En az kredi kullanan iller listesinin başında Bayburt yer alırken, büyükşehirlerdeki borçlanma oranının Anadolu'nun geri kalanına göre devasa boyutlara ulaştığı görüldü.