BDDK teker teker açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok borçlanan illeri
BDDK’nın 2026 yılı ilk çeyrek verileri, Türkiye’deki toplam kredi hacminin 25,58 trilyon liraya yükselerek rekor kırdığını ortaya koydu. Toplam borç miktarında İstanbul 8,6 trilyon lira ile başı çekse de, kişi başına düşen kredi yükünde Ankara 577 bin TL ile İstanbul’u sollayarak zirveye yerleşti. En az kredi kullanan iller listesinin başında Bayburt yer alırken, büyükşehirlerdeki borçlanma oranının Anadolu'nun geri kalanına göre devasa boyutlara ulaştığı görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de kredi hacmi 2026’nın ilk çeyreğinde 25,58 trilyon TL seviyesine yükseldi. Kişi başına ortalama kredi hacmi ise 297 bin TL olarak hesaplandı.

Kredi dağılımında büyükşehirler öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerin daha düşük kredi hacmine sahip olduğu dikkat çekti.

BDDK verilerine göre kredi hacmi en yüksek iller sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırayı aldı.

En çok kredi kullanılan ilk 10 il şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 8,684 trilyon TL

Ankara: 3,413 trilyon TL

İzmir: 1,381 trilyon TL

Antalya: 1,037 trilyon TL

Bursa: 799 milyar TL

Gaziantep: 790 milyar TL

Kocaeli: 652 milyar TL

Adana: 588 milyar TL

Konya: 462 milyar TL

Mersin: 373 milyar TL

En az kredi kullanılan ilk 10 il şöyle: Bayburt: 8,4 milyar TL

Tunceli: 12,5 milyar TL Gümüşhane: 14,3 milyar TL

Hakkâri: 15,8 milyar TL Ardahan: 16,2 milyar TL

Bingöl: 16,7 milyar TL Kilis: 18,2 milyar TL

Iğdır: 20,1 milyar TL Artvin: 26,2 milyar TL

Bartın: 26,4 milyar TL

