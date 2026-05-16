Bilim dünyası açıkladı: İşte IQ’su yüksek insanların en çok kullandığı 3 kelime

Uzmanlara göre yüksek zeka sadece bilgi seviyesinden ibaret değil. İnsanların olaylara yaklaşımı, iletişim biçimi ve düşünme tarzı da önemli rol oynuyor. Zeki insanların genellikle daha sakin konuştuğu, karşı tarafı dinlemeye önem verdiği ve kesin yargılar yerine sorgulayıcı ifadeler kullandığı belirtiliyor. Araştırmalarda ayrıca empati kurabilen, yeni fikirlere açık olan ve hata yaptığını kabul edebilen kişilerin daha güçlü iletişim becerilerine sahip olduğu ifade ediliyor.