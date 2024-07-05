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Gündem Şimdi sıra Merih Demiral’de! CHP heykel dikmek için bahaneyi buldu
Gündem

Şimdi sıra Merih Demiral’de! CHP heykel dikmek için bahaneyi buldu

Yeniakit Publisher
2024-07-05 17:33:00 -
Şimdi sıra Merih Demiral’de! CHP heykel dikmek için bahaneyi buldu

CHP Lideri Özgür Özel, Merih Demiral ile terör örgütü PKK sempatizanı firari Deniz Naki'yi kıyaslayarak skandala imza atarken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Merih Demiral için heykel dikme fikrini savundu.

Terör örgütü sempatizanı firari Deniz Naki'yi Merih Demiral ile kıyaslayarak skandala imza atan CHP Lideri Özgür Özel'den sonra, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'nin atasporu olan heykel dikme için bahanesini buldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verilmesine tepki göstererek Merih Demiral’in heykelini dikme kararı aldı.

UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

UEFA, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Demiral'a iki maç men cezası verildiğini duyurdu.
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MERİH'İN HEYKELİNİ DİKECEK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterirken, Merih'in heykelini kente dikeceğini açıkladı.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!" İfadelerini Kullandı.

TFF TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Türkiye Futbol Federasyonunun karara itirazla ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken, kararın değişmemesi halinde Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda ve milli takımın tur atlaması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

 

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