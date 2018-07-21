Şimdi sıra çözüm paketinde

Yeni hükümetin kurulmasının, iş bölümünün netleşmesinin ardından gözler ekonomiyi canlandıracak adımlara çevrildi. Bu çerçevede Ağustos ayından itibaren yapısal sorunlara karşı radikal önlemler içerecek bir çözüm paketi üzerinde çalışılacak. Paketin tamamlanmasının ardından uygulama safhasına geçilecek.

ŞİRKETLER KUR RİSKİNDEN KURTARILACAK

Paketle ilk etapta enflasyon ve kur artışının frenlenmesi planlanıyor. Buna göre ilk etapta ürün ve hizmet fiyatları kademeli olarak aşağı çekilecek, Türk Lirası aşama aşama değer kazanacak. Sonrasında şirketleri kur riski ve faiz yükünden kurtaracak tedbirlere yoğunlaşılacak.

ALBAYRAK’TAN YOĞUN MESAİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm paketini hazırlayacak ve uygulayacak olan ekibe güveni tam. Bu ekip, Erdoğan’ın güvenini boşa çıkarmamak için gecesini gündüzüne katıyor. Öyle ki yeni dönemde ekonominin dümenine geçenBerat Albayrak, hem Orta Vadeli Program (OVP) ve 2019 bütçesi hem de ekonomiyi darboğazdan çıkaracak paket için yoğun bir mesai harcıyor.

Yeni ekonomi yönetiminin eylem ve söylemlerini olumlu karşılayan ekonomi çevreleri, çözüm paketinin de bir an evvel hazırlanması; dış finans çevrelerine anlatılması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Ekonomist Uğur Civelek, hükümetin ithalatı aşağı çekmesi; üretimi ve ihracatı arttırması gerektiğini belirtti.

Bunun için radikal önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Civelek, “Önlemlerin başında yapısal reformlara ağırlık vermek, dış ticaret açığını daraltmak bulunuyor. Kur riskini minimize edecek formüller aramak, dış borçları yapılandırarak 100 milyar doların altına indirmek de önemle ele alınması gereken sorunlar. Umarız, bu sorunlar aşılır ve hükümetin yeni paketi kanaya yaraya merhem olur” dedi.

Civelek, iç ve dış borçları geriletmenin; gelir ve gideri dengeye oturtmanın da önemli olduğuna da işaret etti.

MALİ DİSİPLİNE ÖNEM VERİLMELİ

2005-2007 döneminin Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu ise hükümetin açıklayacağı paketle ekonomide yeni bir sayfa açılması temennisinde bulundu. Paketin önemli dertlere deva olabileceğini kaydeden Arıoğlu, “Mali disipline önem verildiği, tüketici fiyatlarının artışını önlemek için köklü adımlar atıldığı, üretim ve yatırım teşvikleri arttırıldığı, kamuda küçülme hamlesi devam ettiği takdirde ekonomimiz daha da güçlenir” ifadelerini kullandı.

FAİZ ARTIŞI DİZGİNLENMELİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 3. Dönem Genel Başkanı Ömer Bolat, paketle doların ve faizin artışının dizginlenmesi; bütçe ile ticaret açığının daraltılması gerektiğini dile getirdi. Bolat, “Ekonomi yönetimi mutlaka ve mutlaka bir bütün olmalı, sıkıntıları gidermeli. Bütün kurumlarımız uyumlu olmalı ve yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini perçinlemeli” çağrısını yaptı.

GÜVEN ORTAMINA VURGU YAPILMALI

Ekonomiye değinen Bolat, şöyle devam etti:

“İlk 6 ay kolay geçmedi. Bir yandan seçim bir yandan da ABD’nin Çin ve Avrupa ile devam eden ticaret savaşlarından ötürü ilk 3 aydan bu yana ekonomide bir türbülans görüyoruz. Bu ortamda art niyetli olarak kurların suni şekilde artırıldığına tanık olduk. Böyle durumlarla karşılaşmamak için tedbir almakta, yeni bir ekonomi programı ortaya koyup güven ortamına vurgu yapmakta fayda var.”

SORUNLARA EL ATILSIN

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel BaşkanıHasan Ali Cesur da faiz oranlarının yatırımları baltaladığına dikkat çekti. Bu anlamda çözüm paketinden umutlu olan Cesur, hükümeti kur, enflasyon ve cari açık gibi problemlere de el atmaya davet etti.