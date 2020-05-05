Şimdi roller değişti! Avrupalı turistler Afrika’ya sığınıyor

Yıllar boyunca mültecilerin ülkelerine girişine izin vermeyen Batı, ölümcül korona salgını sonrasında “sığıntı” oldu. Kendilerinden başka herkesi dışlayan Avrupalılar, beğenmedikleri ülkelerde salgından uzak kalma mücadelesi vermeye başladı.

Plânlarını çöpe attılar

İyi bir hayat, iyi bir iş sahibi olma hayaliyle şişirilen Avrupa, koronavirüsün ardından ‘kâbusun merkez üssü’ haline dönüştü. Yıllarca Suriyeli mültecileri ülkelerine almamakla direnen Batı, şimdilerde kendi vatandaşlarının bile dönmek istemediği bir yer haline geldi. Meşhur caddelerde ceset soğutucu tır’ların gezindiği, bir tuvalet kağıdı için insanların birbirini boğazladığı Batılı turistler, ülkelerine dönüp hastalığı kapmamak için bulundukları ülkede kalma planlarını ileri bir tarihe erteledi. Etiyopya’da bulunan 35 İtalyan turist, vize sürelerinin dolmasına rağmen İtalya’ya dönmeyi reddetti. Etiyopya’nın ülkelerine göre daha güvenli olduğunu düşünen İtalyan turistler, resmi makamlara “Ülkenizde kalabilir miyiz?” diye talepte bulundu.

Afrikalılar Fransa’ya gitmiyor

Etiyopya’da kalma kararı alan Cardozo isimli bir İtalyan turist ise son salgının kendisi için çok eğitici ve öğretici olduğunu ifade etti. Cardozo, bundan sonra İtalya’ya Afrika’dan göçmen gelmesine kesinlikle karşı çıkmayacağını ve tam tersine evinin kapılarını göçmenlere tamamen açacağını söyledi. Mogadişu’da ise vizesi biten 7 İtalyan yakalandı. Sınırdışı edilmek istemeyen İtalyanlara Somali Hükümeti geçici oturum izni verildi. Somali Hükümeti, tarihinde ilk kez Avrupalı mülteci kabul etmiş oldu. Dünyanın en çok turist çeken ülkesi olarak kabul edilen Fransa’nın kendi vatandaşları da ülkelerine sırt çevirdi. Ekonomisi çökme durumuna gelen Fransa’ya dönmek istemeyen 50 bin Fransız, bulundukları Senegal, Fas, Fildişi, Kamerun gibi Afrika ülkelerinden ayrılmak istemedi.

Türkiye’den gitmeyiz

Halkını ölüme hazırlayan, sağlık sistemleri çöken, üretimleri durduran Çin, İspanya ve Almanya gibi ülkelerden binlerce turist, Türkiye’yi daha güvenli bulmaları nedeniyle ülkelerine dönmedi. Şubat ve mart aylarında tatil için gelen turistler, koronavirüs salgını tehlike boyutlarının yüksek olması nedeniyle Antalya’da kalmayı tercih etti. Yaklaşık 1,5 ay önce İspanya’dan gelen iki turist ve Çin’den gelen bir kadın geri dönmeme kararı alırken, Alman bir başka turist de geri dönmekten vazgeçti. Paris’ten gelen bir turist grubu da virüs nedeniyle Avrupa’ya gitmekten vazgeçenler kervanına katıldı.