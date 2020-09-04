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Gündem Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de ve Libya'da askeri varlığın arttırılması ve üst kurulmasının planlandığı hamlede en önemlisi ise S-400 füzelerinin Doğu Akdeniz'i de kapsayacak şekilde aktif edilebileceği konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:50:00 -
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye'nin ilerleyişini engellemek isteyen emperyalist devletler, Suriye'de YPG/PKK, Libya'da Hafter'den sonra şimdi de Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı Türkiye'nin önüne atıyor.Türkiye ise her ne olursa olsun Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden geri adım atmamam konusunda kararlılığını tüm dünyaya gösteriyor.

Madde madde planlar

Bu kapsamda Türkiye, bazı planları madde madde hayata geçirecek. Türkiye Akdeniz'deki askeri varlığını daha da arttıracak. Bu karar doğrultusunda hem KKTC'de hem de Libya'da deniz ve hava üssü kurulacak. İHA üssü olarak kullanılan Geçitkale, güçlü bir hava üssüne dönüştürülecek. KKTC'ye asker takviyesi yapılabilir ve füze sistemleri yerleştirilebilir. 42 yıldır kapalı olan Maraş turizme açılacak ve İncirlik Üssü'nün satatüsü gözden geçirilecek. Libya'daki asker varlık arttırılırken, Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtexler ilan etmeye devam edecek.

S-400 bombası

Öte yandan ABD'nin tüm baskılarına rağmen Rusya'da alınan S-400 hava savunma füze sistemlerinin menzili Yunanistan'la sorunlu olan Doğu Akdeniz bölgesini de kapsayacak şekilde aktif hala getirilebileceği belirtiliyor. S-400'lerin hali hazırda kullanımda olduğunu belirten uzmanlar, bunun alenen açıklanmasının ülkenin menfaatleri açısından doğru olmadığını vurgulayarak bu yüzden açıklanmadığını belirtiyor. Ayrıca, ABD'nin vermediği F-35'lerin yerine Rusya'da 5'inci nesil savaş uçağı alımı yapılabilir.

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Yorumlar

Ulvi

S-400 leri Akdeniz ve Ege ye yerleştirip aktif edeceksin ve en yüksek düzeyde dünyaya ilan edeceksinki caydırsın.Boş lafa her kesin karnı tok.Mavi vatanı savaşmadan korumanın tek yolu s-400 ler.Fransızın uçak gemisinden kalkan uçaklarına bir defa S-400 kilidi at bak bakayım Macon kuyruğunu kıstırıp nasıl kaçıyor.
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hacı bekir

s-400 leri fransa ırzımıza geçince kurarsınız artık uçak gemisi malum yoldaymış
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