Şimdi kardeşlik vakti! 5 bin gazi sizi bekliyor

Faruk Arslan İstanbul

İnananların yüz akı Akit ve insani yardım kuruluşu İHH’nın yaraları sarmak için harekete geçtiği Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor. Terör devleti İsrail’in soykırıma tabi tuttuğu Filistin’de gerçekleştirilen “Geri Dönüş Yürüyüşü”ne yönelik saldırılarda bilanço günden güne ağırlaşıyor. İsrail’in ağır ambargo uyguladığı Gazze’deki hastanelerde tedavi gören binlerce hastanın gözü, Akit ile İHH ortaklığında başlatılan “Gazze’de Engelleri Kaldır” kampanyası ile kendilerine yapılacak yardımlarda... 30 Mart’ta başlayan barışçıl “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”ne karşı haydut devlet İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 220’ye yükselirken, 22 bin 267 kişi yaralandı.

Gazze’ye ağır ambargo uygulayan İsrail, Gazze’deki Müslümanların tedavi imkanlarını bile olabildiğince kısıtlama gayreti içerisinde. Filistin Sağlık Bilgileri Merkezi’nin raporuna göre, gazilerin yüzde 51’ine tekabül eden 11 bin 499 kişi hastanelerde tedavi ediliyor. Yaralıların 882’si baş ve boyun bölgesinden, 1.474’ü bel üstü bölgelerden, 5.716’sı bel altı bölgelerden, 479’u göğüs ve sırt bölgesinden, 485’i karın ve bel bölgesinden, 2.463’ü de vücudun çeşitli çevrelerinden yaralı olarak şifa arıyor. Yaralıların yüzde 75.5’lik kısmı 18-39 yaş aralığında.

Kahramanlar için tekerlekli sandalye

5 bin 716’sı bel altı bölgelerden yaralı olan Filistinlilerin birçoğu hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak geçirecek. İsrail işgaline direnen Filistinli kahramanlar, Akit ile İHH ortaklığında başlatılan “Gazze’de Engelleri Kaldır”kampanyası ile kendilerine yapılacak tekerlekli sandalye yardımını bekliyor.

Akit okurları Gazzeli kardeşleri için seferber

Akit Medya Grubu ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın müşterekliğinde hayata geçirilen “Gazze’de Engelleri Kaldır” projesi ile Gazzeli mazlumlar için tekerlekli sandalye seferberliği başlatıldı. Terör devleti İsrail’in güvenlik güçlerinin saldırılarında yaralanan kardeşlerimiz için yürütülen çalışma ile hastanelerde zor şartlar altında tedavi gören Gazzeliler tekerlekli sandalyeye kavuşacak. Bir tekerlekli sandalye fiyatının 1.500 TL olduğu kampanyaya katılmak isteyen Akit okurları, “TEKERLEKLI SANDALYE” yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor.