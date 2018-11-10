0553 313 94 23
impression

Şimdi kardeşlik vakti! 5 bin gazi sizi bekliyor

Akit ve İHH, insanlık dramının yaşandığı Gazze’de yaraları sarmak için harekete geçti. Hastanelerde tedavi gören bel altından yaralı 5 bin 716 Gazzeli gazinin gözü kendilerine yapılacak ‘tekerlekli sandalye’ yardımlarında...

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:48
Şimdi kardeşlik vakti! 5 bin gazi sizi bekliyor

Faruk Arslan  İstanbul

İnananların yüz akı Akit ve insani yardım kuruluşu İHH’nın yaraları sarmak için harekete geçtiği Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor. Terör devleti İsrail’in soykırıma tabi tuttuğu Filistin’de gerçekleştirilen “Geri Dönüş Yürüyüşü”ne yönelik saldırılarda bilanço günden güne ağırlaşıyor. İsrail’in ağır ambargo uyguladığı Gazze’deki hastanelerde tedavi gören binlerce hastanın gözü, Akit ile İHH ortaklığında başlatılan “Gazze’de Engelleri Kaldır” kampanyası ile kendilerine yapılacak yardımlarda... 30 Mart’ta başlayan barışçıl “Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü”ne karşı haydut devlet İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 220’ye yükselirken, 22 bin 267 kişi yaralandı.

Gazze’ye ağır ambargo uygulayan İsrail, Gazze’deki Müslümanların tedavi imkanlarını bile olabildiğince kısıtlama gayreti içerisinde. Filistin Sağlık Bilgileri Merkezi’nin raporuna göre, gazilerin yüzde 51’ine tekabül eden 11 bin 499 kişi hastanelerde tedavi ediliyor. Yaralıların 882’si baş ve boyun bölgesinden, 1.474’ü bel üstü bölgelerden, 5.716’sı bel altı bölgelerden, 479’u göğüs ve sırt bölgesinden, 485’i karın ve bel bölgesinden, 2.463’ü de vücudun çeşitli çevrelerinden yaralı olarak şifa arıyor. Yaralıların yüzde 75.5’lik kısmı 18-39 yaş aralığında.

Kahramanlar için tekerlekli sandalye

5 bin 716’sı bel altı bölgelerden yaralı olan Filistinlilerin birçoğu hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak geçirecek. İsrail işgaline direnen Filistinli kahramanlar, Akit ile İHH ortaklığında başlatılan “Gazze’de Engelleri Kaldır”kampanyası ile kendilerine yapılacak tekerlekli sandalye yardımını bekliyor.

Akit okurları Gazzeli kardeşleri için seferber

Akit Medya Grubu ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın müşterekliğinde hayata geçirilen “Gazze’de Engelleri Kaldır” projesi ile Gazzeli mazlumlar için tekerlekli sandalye seferberliği başlatıldı. Terör devleti İsrail’in güvenlik güçlerinin saldırılarında yaralanan kardeşlerimiz için yürütülen çalışma ile hastanelerde zor şartlar altında tedavi gören Gazzeliler tekerlekli sandalyeye kavuşacak. Bir tekerlekli sandalye fiyatının 1.500 TL olduğu kampanyaya katılmak isteyen Akit okurları, “TEKERLEKLI SANDALYE” yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabiliyor.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:48
  1. İstanbul
  2. Akit
  3. İHH
  4. Gazze
  5. Terör devleti İsrail
  6. Filistin
  7. Geri Dönüş Yürüyüşü
  8. Gazze’de Engelleri Kaldır
  9. Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü
  10. Gazze Şeridi
  11. Filistin Sağlık Bilgileri Merkezi
  12. Akit Medya Grubu
  13. İHH İnsani Yardım Vakfı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindular İslam’ı silmek istiyor
    1. Hindular İslam’ı silmek istiyor
    2. Türkçe ezan hasreti mide bulandırıyor
    3. Yaradılış hikmetimizin sırrı "10..
    4. "Atatürk ilah değildir" dedi,..
    5. TSK: Saldırı hazırlığındaki 15..
    6. Diyarbakır’da ‘Aile Çalıştayı’
    7. Abartıp kanseri davet etmeyin
    8. Bakan müjdeyi vermişti! İşte elektrik..
    9. Akbayram doğmamış çocuğa don biçti!..
    10. Evi satmanın yolu fotoğraflarından..
    11. Sokması ürkmesinden
    12. Serdengeçti’yi rahmetle anıyoruz
    13. Karadeniz fındığı 118 ülkeye ihraç..
    14. Bronşiolit tehdidi
    15. Sütlü aşımız 'Muhallebi'miz
    16. 11 aydır forma giymeyen Ozan Tufan'a..
    17. 5-0'lık hezimet sonrası çok sert..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehit, 20..
    19. Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf..
    20. 'Hergele' dünyadan hızlı döndü! "Artık..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti