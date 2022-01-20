Şimdi hapı yuttu! Bay Kemal bu belgeyi görünce çok şaşıracak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'yi belgelerle vurmaya devam ediyor... Selvi, son olarak “Hata yaptık, başörtülü kızlar üniversiteye alınmadığı zaman itiraz etmedik” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Hata yaptıkları doğru da itiraz etmedikleri doğru değil" diyerek köşeye sıkıştırdı. "Başörtüsü yasağını kaldırmak için AK Parti ile MHP’nin yaptığı düzenlemenin iptali için 27 Şubat 2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu yapanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu’ydu" ifadelerini kullanan Selvi, o başvurunun belgesini de yayınladı. İşte Bay Kemal'in ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren o yazı:

"Kemal Bey, yeniden helalleşme yolculuğuna çıktı. Hatırladıkça ya da boş kaldıkça bu yolculuğa çıkıyor. Önce duruyor. Herkesi tehdit ediyor. Bürokrasiye ayar veriyor. Bakanlıkların kapısına dayanıp zincir vurduruyor. Sonra bir mola verip helalleşme yolculuğuna çıkıyor.

(...) Hemen her gün bir kesimi tehdit ederek, Özgür Özel gibi Diyanet’in okul öncesi çocuklara verdiği din eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” olarak tanımlayarak nasıl helalleşeceğiz? Bizim hayatımızın gayesi olan çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenmesi sizin için Ortaçağ zihniyeti oluyorsa bu helalleşme işi nasıl olacak? Helalleşmek için önce samimiyet gerekli. Yoksa bunlar seçim öncesi reklam kokan hareketler olmanın ötesine geçmez. Bu arada CHP’nin savaş açtığı Diyanet’i de Atatürk kurdu.

KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞÖRTÜSÜ İLE MÜCADELESİ

Bu itirazlarıma rağmen yine de Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına bir katkı yapmak istiyorum. CHP Lideri, önce kendisinden başlamalı helalleşmeye. “Hata yaptık, başörtülü kızlar üniversiteye alınmadığı zaman itiraz etmedik” demişti ya, ben de onu hatırlatmak istedim.

Hata yaptıkları doğru da itiraz etmedikleri doğru değil. Sayın Kılıçdaroğlu, hem de o itirazın altında sizin imzanız var. Helalleşmeye, öncelikle imzanızla ve o günün anısına Anayasa Mahkemesi’nin kapısında çektirdiğiniz bu fotoğrafla başlayabilirsiniz.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE MÜRACAAT

Başörtüsü yasağını kaldırmak için AK Parti ile MHP’nin yaptığı, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemenin iptali için 27 Şubat 2008 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu yapanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Süha Okay, Kemal Anadol ve Kemal Kılıçdaroğlu iptal başvurusu yapmışlardı.

CHP’liler hani belge diyebilirler. Zahmet etmemeleri için imzayı buraya bırakıyorum.

(...) Kılıçdaroğlu’nun önce kendi imzasıyla hesaplaşması, sonra başörtüsü mağdurlarıyla helalleşmesi gerekiyor."