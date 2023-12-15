Şimdi gözler derecelendirme kuruluşunda! Türkiye'nin kredisi yatırımcının umudu oldu

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in bugün Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne yönelik güncelleme yapması yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye’ye verdiği not Ağustos 2022’den bu yana yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altı olan B3 seviyesinde, görünüm ise durağanda. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türk ekonomisine yönelik değerlendirmeleri piyasalar acısından önemli. Yatırımcının algısını değiştirecek pozisyonlar için ise yurt dışı verilerin takibi önemli.

Değerlendirmeler ortada

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P Türkiye’nin kredi notunu B seviyesinde tutmuş not görünümünü ise durağandan pozitife yükseltmişti. Bu kararın ardından TL önceki haftalara kıyasla çok daha ılımlı bir performans sergilerken tahvil faizleri de bu görünüme ayak uydurmuştu.

Ekonominin görünümünü etkiliyor

Bu süreçte yukarı yönlü bir revizyon Türk lirası varlıklar için de psikolojik bir eşik teşkil edecek. Yıl içinde 710 baz puan sınırına kadar yükselen ve 2023 ortalaması 480 baz puan olan Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin Mart 2021’den bu yana en düşük seviye olan 300 baz puan sınırına geri çekildiğini gördük. Dün CDS'İN 300'ün altına inmesi de Türk ekonomisini için pozitif bir algı sunuyor.

Borsadaki hava

Borsa cephesinde ise durum şöyle: Fed toplantısı sonrasında küresel risk iştahındaki artışın desteğiyle Borsa İstanbul’un güne iyimser bir zeminde başladı. Moody’s’den kredi notu ve görünüme dair güncellemenin beklendiği haftanın son işlem gününde iyimser havanın korunması sürpriz olmayacak. Endeks ayrıca dünkü performansı ile dolar bazlı grafiklerde 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 266 dolar seviyesinin yeniden üzerine yükselerek pozitif sinyaller verdi. TL bazında ise bugün 7870 puanın üzerinde kapanış yapılmasının gelecek hafta için oldukça iyimser bir zemin teşkil edecek