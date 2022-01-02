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Siyaset Şimdi gelin de Hasan Karakaya Ağabey’i aramayın! Senin kefilliğin böyle mi Temel Abi!
Siyaset

Şimdi gelin de Hasan Karakaya Ağabey’i aramayın! Senin kefilliğin böyle mi Temel Abi!

Yeni akit gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında Temel Karamollaoğlu’nun kefil olduğu CHP’nin din karşıtı gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 11:16:00 -
Şimdi gelin de Hasan Karakaya Ağabey’i aramayın! Senin kefilliğin böyle mi Temel Abi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dindarla saygılı olacakları yönündeki algısına "kefil" olmuştu.

Ancak CHP’den ‘din karşıtı’ görüşlerini ifşa eden açıklamalara her gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için skandal ifadeler kullanarak “Ortaçağ zihniyeti” demişti.

Yeni akit gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu “Senin kefilliğin böyle mi Temel Abi!” başlıklı bugünkü köşe yazısında Karamollaoğlu’nun sözlerini hatırlatarak CHP’nin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

İşte  o yazı;

Şimdi gelin de, Hasan Karakaya Ağabey’i aramayın..

Şimdi gelin de, Hasan Karakaya Ağabey’in, o fıkralar eşliğinde, yalan söyleyenleri, halkı aldatmaya kalkışanları, yerin dibine batırıp batırıp çıkarmasını aramayın.

Şimdi gelin de, Hasan Karakaya Ağabey’in, “baklayı ağzından çıkarması”nı beklemeyin..

Ama elden ne gelir?

Bugünkü siyasiler..

Bugünkü, yalan üzerine siyaset dizayn edenler.. Halkı aldatmaya çalışanlar..

Şanslılar..

Hasan ağabeyin yokluğunda, meydanı boş bulmuşlar.

Yalanı da söylüyorlar, halkı da aldatmaktan çekinmiyorlar..

Hasan ağabeye, vefatının 6. yıldönümünde, bir defa daha Allah’tan rahmet dileyip..

Onun boşluğunu dolduramayız ama..

Birazcık olsun o yolda çaba göstermek için de olsa..

Elimizden geleni, yapıp..

Bugünün yalancılarını deşifre edelim.

Konumuz ne?

CHP’nin dindarlara yönelik yeni açılımı.

(...)

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Yorumlar

Mahmut

Ah temel dede değermiydi dünya menfaati için Allah düşmanlarıyla yol yürümeye
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Malatyalı

bu karamolla nin müslüman olduğunda şüphe duyuyorm
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