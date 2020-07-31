Şimdi de tarlalara döküldüler! CHP'li Fethi Gürer'in riyakarlığı
Patatesin kilosu 6 TL'ye çıktığında, "Hayat pahalılığı" diye şikayet edenler, fiyatlar normal seviyesine gelince, "patates çok ucuz" diye tarlalara döküldü.
Bir sene önce, mahalli seçim öncesinde patatesin kilosu 6 TL'ye çıktığında, "Hayat pahalılığı" diyenler, şimdi fiyatlar normal seviyesine gelince, "patates çok ucuz" diye tarlalara döküldü.
Patates üreticilerini tarlada ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patatesin tarlada 40 kuruşa bile alıcı bulamadığını belirttiç
Gürer, burada yaptığı açıklamada, “1 ton patates, 1 çeyrek altın etmiyor. Borç batağı içindeki çiftçi bırakın düğün yapmayı, düğüne bile gidemiyor. Çocuklarına harçlık verecek para bulamayan çiftçi, bayramı bayram gibi yaşayamıyor” diyerek riyakarlığını sergiledi.