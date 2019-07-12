Şimdi de onu hedefe koydu... Twitter'dan açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin, Facebook'ın önerdiği Libra ve diğer kripto paraları eleştirdi. Trump, bu kripto paraları çıkararak bir bankacılık ruhsatı elde etmeye çalışan şirketlere, "Eğer bir banka olmak istiyorsanız kendisini ABD'nin ve global denetim-gözetimin konusu haline getirin" çağrısı yaptı.



Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Eğer Facebook ve diğer şirketler bir banka haline gelmek istiyorlar ise, diğer bankaların yaptığı gibi bankacılık lisansı almalılar ve ulusal-uluslararası düzeyde tüm bankacılık denetim-düzenlemelerine konu hale gelmeliler" ifadelerini kullandı.