Alman sanayisi Çin karşısında eriyor!

Almanya'nın ihracat odaklı sanayi şirketleri, zayıflayan Avrupa talebi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Üretimde gerileme yaşanırken, birçok Alman şirketi maliyet baskısı nedeniyle üretimini Çin'e kaydırmaya başladı.

Almanya'nın sanayi gücünün bel kemiğini oluşturan ihracat odaklı orta ölçekli şirketler, Çinli üreticilerin yükselen rekabeti nedeniyle son yılların en ciddi sınavıyla karşı karşıya bulunuyor. Uzun yıllar mühendislik kalitesi ve ileri teknolojiyle küresel pazarlarda avantaj sağlayan Alman firmaları, artık benzer kaliteyi daha düşük maliyetle sunan Çinli rakiplerle mücadelede zorlanıyor.

Dış ticaret dengesi değişiyor

Bu rekabet, Almanya'nın dış ticaret verilerine de doğrudan yansıyor. Ülke, uzun yılların ardından ilk kez Çin'den ihraç ettiğinden daha fazla ileri teknoloji sermaye malı ithal etmeye başladı. Uzmanlar, bu gelişmenin yalnızca ticaret rakamları açısından değil, Alman sanayisinin küresel rekabet gücü bakımından da kritik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekiyor.

Üretim ve istihdamda gerileme yaşanıyor

Ekonomim'in haberine göre Çin kaynaklı rekabetin yanı sıra yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa'daki talep daralması da Alman sanayisini baskı altında tutuyor. Birçok üretici üretim kapasitesini düşürürken, kısa çalışma uygulamalarına yöneliyor, personel azaltıyor ya da üretimin bir kısmını Çin'e taşıyor.

Denetim ve danışmanlık şirketi EY'nin verilerine göre Almanya'da sanayi sektöründe her ay 10 binden fazla kişi işini kaybediyor. Şubat 2022 ile 2026'nın başı arasında ülkenin sanayi üretimi yaklaşık yüzde 10 gerilerken, enerji yoğun sektörlerde bu düşüş yüzde 15'i aştı.

Çin karşısında ticaret açığı büyüyor

Almanya ile Çin arasındaki sermaye malları ticaretinde de dikkat çekici bir değişim yaşandı. 2024 yılının ortasında yaklaşık 750 milyon avro fazla veren Almanya, 2025 Ağustos itibarıyla yaklaşık 500 milyon avro açık verir duruma geldi.

Makine sektöründe de ihracat performansı zayıfladı. Alman takım tezgâhı ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık üçte bir oranında geriledi.

Çin'in devlet destekli modeli öne çıkıyor

Wall Street Journal'ın analizine göre Çin'in sanayideki yükselişinin arkasında devlet destekli teşvik politikaları bulunuyor. Pekin yönetimi, "10.000 Little Giants" programı kapsamında binlerce orta ölçekli sanayi şirketine finansman, vergi avantajı ve farklı destekler sağlayarak Alman şirketlerinin güçlü olduğu alanlarda yeni rakipler oluşturdu.

Çinli firmalar yalnızca makine satmakla yetinmiyor; fabrika kuracak şirketlere robotik sistemlerden otomasyona, üretim yazılımlarından kurutma ekipmanlarına kadar tüm üretim altyapısını tek paket halinde sunuyor. Bu kapsamlı hizmet modeli de uluslararası yatırımcıların Çinli üreticilere yönelmesini kolaylaştırıyor.

Öte yandan Çin'in ihracat performansı da yükselişini sürdürüyor. Ülkenin Almanya'ya ihracatı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, Avrupa Birliği'ne ihracatı ise yüzde 16 arttı. İç talepteki zayıflık nedeniyle ihracata ağırlık veren Çin, geçen yıl 1,2 trilyon dolarlık rekor dış ticaret fazlasına ulaştı.

Alman şirketleri üretim planlarını değiştiriyor

Artan baskı, Alman üreticilerin yatırım ve üretim stratejilerini de yeniden şekillendiriyor. Makine üreticisi Aura, son altı ayda Çinli rakiplerin fiyat avantajının belirgin biçimde arttığını ve siparişlerinde önemli düşüş yaşandığını açıkladı.

Şirket geçmişte tüm üretimini Almanya'da gerçekleştirirken bugün üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini Çin'de yapıyor. Mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde bu oranın ilerleyen dönemde yüzde 70'e kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa'da korumacılık tartışmaları güçleniyor

Alman Makine ve Ekipman Üreticileri Birliği (VDMA), Çinli üreticilerin küresel makine üretiminin yaklaşık üçte birini kontrol ettiğini belirtiyor. Birliğe göre bu oranın yüzde 40-50 seviyelerine yükselmesi, Avrupa makine sanayisi açısından kritik bir risk oluşturacak.

Araştırmalar, Alman mekanik mühendislik şirketlerinin dörtte üçünden fazlasının Çin rekabetini küresel pazardaki en önemli stratejik tehdit olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Bu gelişmeler, Avrupa'nın ticaret politikalarında da değişime yol açıyor. Avrupa Birliği son iki yılda Çin'e yönelik rekor sayıda ticaret soruşturması başlatırken, yeni ticaret koruma önlemleri üzerinde çalışıyor. Uzun yıllar serbest ticaretin savunucusu olan Alman sanayi temsilcileri de artık devlet destekli Çinli üreticilere karşı daha güçlü koruma mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep ediyor.

Uzmanlar, yüksek enerji maliyetleri, zayıf iç talep ve Çin'in düşük maliyetli üretim avantajı birlikte değerlendirildiğinde, Alman sanayisinin rekabet gücünü koruyabilmesi için önümüzdeki dönemde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmesinin kaçınılmaz olduğu görüşünü paylaşıyor.