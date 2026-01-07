Şimdi de ABD Ankara Büyükelçisinden şikayetçi! Uluslararası diplomaside Özgür’ü tınlayan yok

Daha önce AB Komisyonu Başkanı ve İngiliz yetkililerle görüşme talepleri karşılıksız kalan Özel, şimdi de ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden randevu alamamaktan şikayetçi oldu.

Diplomasi trafiğinde beklediği ilgiyi göremeyen ve görüşme taleplerine yanıt bulamayan Özel’in, büyükelçinin tavrına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi, siyaset kulislerinde "uluslararası diplomaside karşılığı yok" yorumlarına neden oldu. Yolsuzlukları gündemden düşürmek için yerli ve millî firmalara boykot çağrısı yapan, gençleri sokağa davet eden Özel’in “normalleşme”ye dönmesi kamuoyunda Genel Başkan’ın yeni bir çark etmesi olarak yorumlandı.

Özgür Özel, önceki gün genel merkez binasında milletvekilleriyle kapalı olarak yaptığı grup toplantısında normalleşmeyi yeniden tartışmaya açtı. Edinilen bilgiye göre, Manisa’da yaptığı açıklamalara açıklık getiren Özel “Bizim Cumhur İttifakı tabanıyla sorunumuz yok. Kavga dilini bırakarak normalleşmeyi sürdürmeliyiz. Başka türlü yüzde 50’yi bulamayız. Normalleşme süreci anketlerde bize yarıyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

Toplantıda normalleşme sürecine destek veren partililer de Özel ile benzer ifadeleri paylaşarak “İktidar olabilmemiz için AK Parti ve MHP’den oy almamız gerekiyor. Genel Başkan’ımız da kutuplaşma iklimini yok ederek iktidar yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Kutuplaşmayı bitireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisiyle birlikte parti üzerindeki gücünü daha da artıran Ekrem İmamoğlu’nun da normalleşme istediği öğrenildi. İmamoğlu’nun polemik siyaseti istemediği, tartışma ve mağduriyet üzerinden siyasetin partiye vakit kaybettirdiği düşüncesinde olduğu belirtiliyor.