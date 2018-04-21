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Şimdi bahar temizliği zamanı

Havaların ısınmaya başlamasıyla evlerde temizlik telaşı başladı. Peki, kıştan yaza doğru geçtiğimiz bu mevsimlerde temizlik yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:45
Şimdi bahar temizliği zamanı

BAHAR TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI

Temizlik yaparken pek çok kadın titiz davranır. Ancak buna rağmen temizlik esnasında bazı hatalar yapılabilir. İşte sizlerin hem bu hataları yapmanızı engelleyecek hem de bahar temizliğinin püf noktalarını öğretecek tavsiyeler:

- Temizlik yapmaya  mutfaktan başlayın. Mutfakta bulunan kullanmadığınız kavanozları ya da plastik kapları atın. Bu eşyalar hem yer kaplar hem de temizlik sırasında sizi yorar. 

- Eğer sizin için bir hatırası yoksa artık eskimeye başlamış süs eşyalarınızı atın. 

- Kalın halı ve perdeleri yaza girerken mutlaka kaldırın. Bu eşyalar çok fazla toz toplarlar ve güneş ışığında üstlerindeki tozlar daha belirgin hale gelir. 

- Yatak odasında bahar temizliği yaparken yorganları battaniyeleri ve kışlık eşyaları yıkayarak hurçların içine kaldırın. 

- Banyo temizliği yaparken artık çok eskimiş olan havluları toz bezi olarak kullanabilirsiniz. Kullanmaya devam edeceğiniz havluları ise elma sirkesi kullanarak yıkayabilirsiniz. Banyo dolaplarından bulunan eskimiş kişisel bakım ürünlerini de mutlaka atın. 

- Tüm kış boyunca kapalı kalan balkonunuzu dipten uca temizleyin. Muhtemelen uzun süre kapalı kalmasının ardından son derece tozlanmış ve içerisinde bakteri biriktirmiştir. 

 

 

 (www.yasemin.com)

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:45
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