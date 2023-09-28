  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

"20 Eylül'de yerin altından fışkıracak" sözleriyle ses getiren Haluk Özdil'den şok itiraf: Beni kimse susturmadı ama...

İsimleri farklı zihniyetleri aynı! Ne demiştik “Ha Kemal ha Özgür”

İşin içinde yine CHP var! Başörtüsü karşıtı müdür hakkında karar

CHP'nin PM toplantısında 'değişim' kavgası! Kılıçdaroğlu'ndan iç muhalefete azar!

Ünlü otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip satışa çıkardı! Fiyatlar 227 bin liradan başlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Hemen başladılar hikaye anlatmaya! TTB’den ‘intihar’ istismarı

SGK düğmeye bastı! 4 asgari ücret iade edilecek

2023 Emmy Ödülleri’ne TRT Damgası! Türkiye’nin İlk Uluslararası Emmy Haber Ödülü TRT’nin!
Yerel Simav’da yapımı devam eden yollarda inceleme
Yerel

Simav’da yapımı devam eden yollarda inceleme

Yeniakit Publisher
2023-09-28 14:51:00 -
Simav’da yapımı devam eden yollarda inceleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, beraberindeki AK Parti Kütahya Milletvekilleri, Karayolları Bölge Müdürü, Simav ve Pazarlar Kaymakamları, AK Parti Simav, Pazarlar, Şaphane İlçe Başkanları, Simav Pazarlar ve Şaphane Belediye Başkanları ile birlikte yapımı devam eden Simav Abide, Simav Dağardı yolları ve Eynal yolu köprüsünde incelemelerde bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, Simav İlçe Başkanımız Orhan Akboğa, Simav Belediye Başkanımız Fatih Kalay, Pazarlar İlçe Başkanımız Fahri Karataş, Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci, Şaphane İlçe Başkanımız Hasan Basri Mete, Şaphane Belediye Başkanımız Rasim Daşhan ile birlikte çalışmaları devam eden Simav Abide yolu’nda inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk. Abide-Şaphane-Pazarlar-Simav bağlantı yolu çalışmalarımız ise tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Başkan Önsay, ayrıca Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa ve Simav İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte çalışmaları devam eden Simav Dağardı yolu ve Eynal yolu köprüsünde inceleme ve değerlendirmelerde bulunduklarını, Simav ilçesinde bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Yerel

Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Artan sıcaklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi
Artan sıcaklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi

Aktüel

Artan sıcaklarla birlikte Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına hız verdi

Yol yapım çalışması sırasında bulunan yavru tilki koruma altına alındı
Yol yapım çalışması sırasında bulunan yavru tilki koruma altına alındı

Yerel

Yol yapım çalışması sırasında bulunan yavru tilki koruma altına alındı

Büyükşehir Belediyesi, 17 kırsal mahallede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi, 17 kırsal mahallede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Yerel

Büyükşehir Belediyesi, 17 kırsal mahallede yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23