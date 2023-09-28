Simav’da yapımı devam eden yollarda inceleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, Simav İlçe Başkanımız Orhan Akboğa, Simav Belediye Başkanımız Fatih Kalay, Pazarlar İlçe Başkanımız Fahri Karataş, Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci, Şaphane İlçe Başkanımız Hasan Basri Mete, Şaphane Belediye Başkanımız Rasim Daşhan ile birlikte çalışmaları devam eden Simav Abide yolu’nda inceleme ve değerlendirmelerde bulunduk. Abide-Şaphane-Pazarlar-Simav bağlantı yolu çalışmalarımız ise tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Başkan Önsay, ayrıca Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Karayolları Bölge Müdürü Umut Akyazı, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa ve Simav İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte çalışmaları devam eden Simav Dağardı yolu ve Eynal yolu köprüsünde inceleme ve değerlendirmelerde bulunduklarını, Simav ilçesinde bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

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