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Simav’da turizm yatırımı

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’ndan başlayan yol yapım çalışmaları tamamlanarak, Gölcük mesire alanı ile arası 18 kilometreden 11 kilometreye indiği bildirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Simav’da turizm yatırımı

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’ndan başlayan yol yapım çalışmaları tamamlanarak, Gölcük mesire alanı ile arası 18 kilometreden 11 kilometreye indiği bildirildi.


Simav, Hisarcık, Emet yolunun birinci kısmı olan Eynal – Gölcük istikametinin 3 kilometrelik kısmını yerinde incelediklerini belirten Simav Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Belediye Meclis Üyeleriyle Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay ve AK Parti mensuplarının kendilerine eşlik ettiğini ifade etti. Kulat, “ Bu yolda açılan 3 kilometrelik kısım, Simav, Emet, Hisarcık bağlantı yolu olarak geçse de, Simav’ın Gölcük mesire alanıyla entegrasyonu için Eynal termal turizminin Gölcük yaylasıyla bir arada kullanılması için çok önem arz ediyor. Simav ile Gölcük arasındaki mesafe 18 kilometreden 11 kilometreye düştü. Eynal kaplıcalarına ve Simav’a gelen misafirlerimiz, konforlu bir yolda kısa sürede Gölcük mesire alanına ulaşmış olacaklar. Bu anlamda yolun önemi bizim için çok büyük. Ülkemizdeki kamu yatırımlarının ciddi anlamda kısıtlandığı bir dönemde 14’üncü Kara yolları Bölge Müdürü Turgay Çolak’’ın, bu yol için gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Açılan bu yolun Eynal ile Gölcük bağlantısı açısından, Eynal kaplıcalarının daha da hareketli bir cazibe merkezi haline geleceğini düşünüyoruz. İkinci anlamda ise, Simav, Hisarcık, Emet, Tavşanlı, Domaniç, İnegöl üzerinden Bursa’ya bağlanan bir yol olarak, Emet ve Hisarcık ilçelerine bağlı köylerin Simav’daki ticari bağlantılarıyla ekonomiyi canlandıracağını düşünüyoruz. Yolun İkinci ve üçüncü etap çalışmaları da Hisarcık ve Emet arasında devam ediyor. 2011 Simav depremi sonrasında, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etmiştik, yollarımızla ilgili yaptığımız görüşmede bize ‘ Güney Marmara’yı iç Ege’ye bağlayan yol olarak görüyoruz’. İnegöl, Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Simav ve Selendi’den İzmir - Ankara otobanına bağlanacakbir aks burası. Simav –Selendi yolu da İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve bölge milletvekillerimizin gayretleriyle yatırım programına dahil edildi. Bu açılan yolu Simav – Selendi ile birlikte düşündüğümüzde, İstanbul aksından Güney Marmara’yı iç Ege’ye bağlayan bir yol güzergahında Simav ilçesinin bulunması, hem ekonomik açıdan, hem de ulaşım konforu açısından önemli bir katkı sunacaktır” diye konuştu.


Yol Kalite Kontrol Teknisyeni Mehmet Avkaç, Simav – Hisarcık devlet yolunun yüzde 60’lık kısmının tamamlandığını belirterek, geri kalan bölümlerin 2020 yılında tamamlanabileceğini ifade etti.


Simav Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay, Simav – Gölcük yolunun son aşamasında olduğunu belirterek, bu yolun termal turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
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