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Ekonomi

Simav’da Gojiberry üretimine fidan desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 dekar arazi için hazırlanan proje kapsamında 10 çiftçiye gojiberry (Kurt üzümü ) fidanı dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:36:30 -
Simav’da Gojiberry üretimine fidan desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 dekar arazi için hazırlanan proje kapsamında 10 çiftçiye gojiberry (Kurt üzümü ) fidanı dağıtıldı.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, gojiberry üretimi için proje hazırlıklarına devam edeceklerini belirtti. Tokdemir, “İlçemize alternatif ürün daha kazandırıyoruz. Tıbbi ve aromatik ürünlerden Gojiberry bitkisinin ilçemizde gelecekte çok yaygın üretilen bir ürün olacağını düşünerek bu projeyi gerçekleştirdik. Küçük arazilerde daha fazla gelir getirecek ve değerli ürünler yetiştirmek zorundayız. Bu düşünceyle 10 dekarlık gojiberry projemiz ile 10 çiftçimize hayırlı olsun. Projemize kaynak sağlayan İl Özel İdaresi’ne ve İl Genel Meclisi Üyeleri’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

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