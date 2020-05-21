  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faizsiz birikim fonları kazandırdı

İmamoğlu’ndan skandal ‘Soylu’ hamlesi! Ortalık fena karışacak

Katılım Emeklilik Covid 19’u kapsam altına aldı

Benzine 20 kuruş motorine 12 kuruş zam

Tarımda drone devri Samsun’da başlıyor
için kalan
Sağlık

Simav’da gıda denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘ürün bazlı’ gıda denetimleri yapıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:02:39 -
Simav’da gıda denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Ramazan bayramı tedbirleri kapsamında, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘ürün bazlı’ gıda denetimleri yapıldığı belirtildi.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından ülke genelinde eş zamanlı başlatılan denetim seferberliği kapsamında, Simav’da gerçekleştirilen ‘ürün bazlı’ gıda denetimleri hakkında bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, vatandaşların güvenli gıda tüketmelerini sağlamak için gıda denetimlerine devam ettiklerini ifade etti. Tokdemir, “ 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, aktif olarak çalışan pide fırınları, tahinli pide yapan işyerleri ve yaklaşan Ramazan bayramı için tatlı hazırlığında olan pastaneler ile benzeri işletmeler başta olmak üzere ilçemizdeki tüm gıda işletmelerinde denetimlerimiz devam etmektedir. Denetim ekibimiz, gıda işletmecilerini hijyen konusunda bilgilendirmektedir. Tüketicilerin de karşılaştıkları gıda güvenliğini tehdit eden olayları alo 174 gıda hattına ihbar etmeleri gerekmektedir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı