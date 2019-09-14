Simav Belediyesinden aşure ikramı Kütahya’nın Simav ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’in de dağıtımını yaptığı aşure ikramına, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte 5 bin kişiye aşure ikramı edildi.

Başkan Adil Biçer, aşure ikramının manevi lezzet ve güzelliklere vesile olmasını istediklerini belirterek, Muharrem ayının İslam alemine hayırlı getirmesi temennisinde bulundu.

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