Simav Belediye Başkanı Biçer’den Rektör Uysal’a ziyaret
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile bir araya geldi.
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Adil Biçer, Rektör Kazım Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Görüşmenin sonunda Biçer, Uysal’a Üniversitenin Taş Kapısı ve Rektörün fotoğrafının olduğu ahşap bir tablo hediye etti. Rektör kendisine sunulan hediyeye teşekkür ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.(EFE-)
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