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Medya Şımarıklığın bu kadarına pes! Alişan'dan 'masaj' açıklaması
Medya

Şımarıklığın bu kadarına pes! Alişan'dan 'masaj' açıklaması

Şarkıcı Alişan'ın 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırırken çekip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf tepkilere sebep olmuştu. Alişan kendisine yönelik tepkilere, "Şımarıklığın bu kadarına pes!" dedirten bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 19:43:00 - 2022-04-21 19:48:02
Şımarıklığın bu kadarına pes! Alişan'dan 'masaj' açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

Alişan, Instagram hesabından 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı anın fotoğrafını paylaşırken, mesajında, "Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez" ifadelerini kullandı.

'300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi?'

Gelen tepkilerden sonra oğluna masaj yaptırmadığını belirten Alişan, "Sadece ısrar etti diye, yapıyor gibi gösterip bir fotoğrafını çekip hikayeme attım." dedi.

Alişan'ın kendisine yönelik tepkilere verdiği "masaj" cevabı ise "Şımarıklığın bu kadarına pes!" yorumuna sebep oldu:

26 yıldır çalışıp yüzlerce bölüm dizi çeken, binlerce konser veren, TV programları yapan birisi olarak 300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi? Ne kadar lüks değil mi? Vah, vah, vah. Alişan oğluna masaj yaptırmış, yazıklar olsun bana nasıl böyle bir şey yaptım.

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