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Teknoloji Sim kartları tarihe geçiyor! Sim kartları neden artık kullanılmayacak?
Teknoloji

Sim kartları tarihe geçiyor! Sim kartları neden artık kullanılmayacak?

Yıllardır telefon haberleşmesi için kullandığımız ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte gittikçe boyutu küçülen “Nano” sim kartları artık hayatımızdan çıkıyor, tarihe karışıyor. Peki nasıl haberleşme sağlayacağız ve sim kartı yerine ne kullanacağız?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:49:00 -
Sim kartları tarihe geçiyor! Sim kartları neden artık kullanılmayacak?

Çıktığı günden bu yana yıllar geçen sim kartı, telefonla haberleşmemizi sağlayan küçük bir kart olarak görev yapıyordu. Gittikçe boyutu küçülen sim kartları artık hayatımızdan çıkıyor. Sim kart yerine ne kullanacağız?

Sim kartlar yerine eSIM uygulamasının hayata geçirileceğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021 senesinde hayata geçecek." İfadeleini kullandı.

Sim kartı neden kaldırılıyor

Yazılı açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden birinin Türkiye olacağı müjdesini belirterek eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu: Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek.

Yakın bir zamanda eSIM’in uygulanış biçimlerini birçok saha ve sektörde göreceğimizi söyleyen Karaismailoğlu, bu uygulama ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin de ortadan kalkacağının altını çizdi.

eSIM uygulamasını kullanacak olan telefon

Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu.

 

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