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Spor Silvio Berlusconi, Beşiktaş'ın yıldızını almaya geliyor!
Spor

Silvio Berlusconi, Beşiktaş'ın yıldızını almaya geliyor!

Efsane Milan'ın başkanlığını da yapan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'i transfer etmeye hazırlanıyor. Serie A ekibi Monza'nın başkanlığını yapan Silvio Berlusconi, Valentin Rosier için 72 milyon lirayı gözden çıkarmış durumda.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:58:00 -
Silvio Berlusconi, Beşiktaş'ın yıldızını almaya geliyor!

Efsane Milan'ın başkanlığını da yapan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'i transfer etmeye hazırlanıyor. Serie A ekibi Monza'nın başkanlığını yapan Silvio Berlusconi, Valentin Rosier için 72 milyon lirayı gözden çıkarmış durumda.

1986-2004 ve 2006-2017 yılları arasında Milan'ın sahipliğini ve başkanlığını yapan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Beşiktaş'ın kapısını Valentin Rosier için zorluyor. Şu anda Serie A ekibi Monza'nın sahibi olan Berlusconi, siyah beyazlı takımın yıldız oyuncusu Rosier'e 72 milyon liralık (3.5 milyon euro) bir teklif yaptı.

Sabah'a göre; Beşiktaş'ta Fransız yıldız Valentin Rosier'in geleceğiyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı.

İtalya Serie A ekibi Monza, daha önce siyah beyazlı ekibe Rosier için yaptığı 2.5 milyon euroluk teklifi arttırmaya karar verdi. Monza, Rosier için yaptığı teklifi 3.5 milyon euroya çıkardı.

Daha önce yapılan 2.5 milyon euroluk teklifi reddeden Siyah-beyazlı ekip, Rosier için gelen yeni teklife henüz yanıt vermedi.

Valentin Rosier bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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