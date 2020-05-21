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Silvan’da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları minibüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:26:38 -
Silvan’da toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde denetim yapan trafik polisleri, durdurdukları minibüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.


Ramazan Bayramı yoğunluğunun yaşandığı Silvan’da trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Diyarbakır-Silvan arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsleri Üçyol mevkinde durduran trafik ekipleri, araç içindeki yolcuların sosyal mesafe kurallarına uyup uyulmadığı kontrol etti. Ekipler, toplu taşımada yarı kapasite kuralı, yolcuların maske takıp takmadıklarını denetledi.


Trafik ekipleri minibüslere binerek yolculara bilgilendirmelerde bulundu.

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