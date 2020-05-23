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Yerel

Silvan’da açıktan akan atık su kanalları kapatıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) Silvan ilçesi ve kırsal mahallelerindeki açıktan akarak çevreye rahatsızlık veren kanalizasyon sorununun ekiplerin çalışmaları sonucu giderildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:53:03 -
Silvan’da açıktan akan atık su kanalları kapatıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) Silvan ilçesi ve kırsal mahallelerindeki açıktan akarak çevreye rahatsızlık veren kanalizasyon sorununun ekiplerin çalışmaları sonucu giderildiğini açıkladı.


DİSKİ’den yapılan açıklamada, ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde Silvan genelinde toplamda 8 bin 361 metre kanalizasyon şebekesinin onarılıp kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Çalışmaların 4 bin 535 metresi ilçe merkezi, 3 bin 826 metresi ise kırsal mahallelerde gerçekleştirildi. Silvan ilçe merkezinde ve Kırsal mahallelerde yaklaşık 2 milyon lira maliyetli sorunu başka hiçbir kurumun mali ve teknik desteği olmadan kendi öz kaynakları ve ekipmanları ile giderdi. İlçe toplantılarında Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu’ndan talep edilmesi üzerine, huzurdaki bu talebin boşta kalmaması için yıllardır yapılmayarak vatandaşlara ve çevredeki canlılara sağlık ve temizlik açısından zarar veren bu sorunu ortadan kaldırıcı bu çalışmaya hemen, pandemiden önce başlanılmıştır. Ancak pandemi döneminde bu hizmetin değeri bir kat daha artmıştır. Diyarbakır’ın ve ilçelerinin tamamında yaşanan sorunlara hemen müdahale edildiği, bir yandan yeni yatırımlar gerçekleştirirken diğer yandan da geçmişte ihmal edilen kanalizasyon, içme suyu ve yağmursuyu şebekelerinin bakım ve onarımlarının öncelikle kendi imkanlarıyla yapıldı" denildi.

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