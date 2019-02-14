Silopi’de kanser erken teşhis semineri

Şırnak’ın Silopi İlçe Kaymakamlığı’na bağlı Aile Destek Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde vatandaşlara yönelik kanser erken teşhis konusunda seminer verildi.

Bir okulun toplantı salonunda düzenlenen seminere, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ın eşi Tuğba Işıktaş, Halk Eğitim Merkezi Müdür Osman Bilen, Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten, uzman doktorlar ve kadınlar katıldı. Kadın hastalıkları uzmanları tarafından meme kanseri ve çeşitli kadın hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. Meme kanseri ve kadın hastalıkları hakkında verilen seminer yaklaşık 2 saat sürdü. Seminer soru ve cevaplarla devam etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Silopi Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten, amaçlarının kadınları çeşitli kanser hastalıkları hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti. Bazı kadınların kadın doğum uzmanlarına sürekli gidemediğini ve bazı konular hakkında bilgi sahibi olamadıklarına değinen Ökten, "Biz kadınlar için çok önem arz eden bir seminer oldu. İlçemizdeki birçok kadın hastalıkları hakkında bilgi sahibi değildir. Kadınlarımız bugün özellikle son zamanlarda yaygınlaşan çeşitli kanser hastalıklarının ilk evresinin nasıl başladığını az da olsa öğrendiler" dedi.

Ökten, programın düzenlenmesine katkı sağlayan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’a teşekkürlerini iletti.

Program, verilen plaketler in ardından son buldu.