Silopi Belediye Başkanlığı mülklerini kiraya verecek
Şırnak Silopi Belediye Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre beş adet dükkan ihale ile kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale konusu parklar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecek. Sözleşmenin onaylandığı ve KİRACI’ya yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 3(üç) yıl süre ile kiralanacak yerlerin sözleşmesi süre sonunda bitecek.
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde 100,00 TL bedelle görebilirler.
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